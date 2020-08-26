|
Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным
26.08.2020 07:17 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Владимиром Путиным. Тем более, что эти переговоры могут помочь в прекращении войны. Об этом президент Украины сказал
— Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны — это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога — не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо — не будет и мирного результата. Я в этом убежден.
Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Владимиром Путиным. Тем более, что эти переговоры могут помочь в прекращении войны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)