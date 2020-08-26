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Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным

26.08.2020 07:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Владимиром Путиным. Тем более, что эти переговоры могут помочь в прекращении войны. Об этом президент Украины сказал в интервью Euronews.


Фото: пресс-служба президента Украины

—  Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно. Если у нас есть возможность поговорить, и результаты этих переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны — это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога — не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо — не будет и мирного результата. Я в этом убежден.

Владимир Путин и Владимир Зеленский впервые встретились в Париже в начале декабря 2019 года, до этого общались только по телефону. В рамках «нормандского саммита» в Париже прошла и их первая встреча с глазу на глаз. Ради нее был прерван саммит.

 
 
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Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с Владимиром Путиным. Тем более, что эти переговоры могут помочь в прекращении войны.
 
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