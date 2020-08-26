ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меланья Трамп на съезде республиканцев рассказала о детстве в Словении и мечтах об Америке

26.08.2020 07:59 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, рассказала о своем детстве в Словении и мечте переехать в Америку.


Фото: Reuters

— Когда я, будучи маленьким ребенком, росла в Словении, которая тогда была под властью коммунистов, я всегда слышала о невероятном месте под названием Америка — земле, которая олицетворяет свободу и возможности. Когда я стала старше, моей целью стало переехать в США и исполнить мою мечту — работать в модной индустрии, — сказала супруга американского президента.

— Я приехала в США, когда мне было 26 лет. Жить и работать на земле возможностей было мечтой, ставшей реальностью. Но мне хотелось большего. Мне хотелось быть гражданкой [этой страны]. После десяти лет терпения и работы с документами в 2006 году я подготовилась к тесту и стала гражданкой США. По-прежнему это один из тех моментов моей жизни, который вызывает у меня наибольшую гордость, потому что благодаря усердной работе и решительности я смогла достичь своей собственной американской мечты, — продолжила первая леди страны.

Национальный съезд Республиканской партии США проходит 24−27 августа. Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного слета. Оно проходило перед Белым домом в присутствии живой аудитории. В числе собравшихся был и президент страны Дональд Трамп.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, рассказала о своем детстве в Словении и мечте переехать в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский заявил, что готов к прямому диалогу с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
26.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика