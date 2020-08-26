Меланья Трамп на съезде республиканцев рассказала о детстве в Словении и мечтах об Америке

Источник материала: Tut.by

Первая леди США Меланья Трамп, выступая во вторник на общенациональном съезде Республиканской партии, рассказала о своем детстве в Словении и мечте переехать в Америку.



Фото: Reuters

— Когда я, будучи маленьким ребенком, росла в Словении, которая тогда была под властью коммунистов, я всегда слышала о невероятном месте под названием Америка — земле, которая олицетворяет свободу и возможности. Когда я стала старше, моей целью стало переехать в США и исполнить мою мечту — работать в модной индустрии, — сказала супруга американского президента.

— Я приехала в США, когда мне было 26 лет. Жить и работать на земле возможностей было мечтой, ставшей реальностью. Но мне хотелось большего. Мне хотелось быть гражданкой [этой страны]. После десяти лет терпения и работы с документами в 2006 году я подготовилась к тесту и стала гражданкой США. По-прежнему это один из тех моментов моей жизни, который вызывает у меня наибольшую гордость, потому что благодаря усердной работе и решительности я смогла достичь своей собственной американской мечты, — продолжила первая леди страны.

Национальный съезд Республиканской партии США проходит 24−27 августа. Выступление первой леди стало главным событием второго дня партийного слета. Оно проходило перед Белым домом в присутствии живой аудитории. В числе собравшихся был и президент страны Дональд Трамп.