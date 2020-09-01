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США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси

01.09.2020 06:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси, а также призывают Москву «уважать суверенитет» Минска. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

— Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Беларуси, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей, — сказала она.

Макинэни отметила, что «огромное количество белорусов, которые мирно протестуют, говорит о том, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии».

— Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров, — добавила пресс-секретарь.

Напомним, ранее ЕС объявил, что не признает итоги президентских выборов в Беларуси. Там также заявили, что против тех, кто будет признан виновным в насилии и фальсификациях на выборах, введут санкции.

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
 
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