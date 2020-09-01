|
США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси
01.09.2020 06:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси, а также призывают Москву «уважать суверенитет» Минска. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
— Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Беларуси, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей, — сказала она.
Макинэни отметила, что «огромное количество белорусов, которые мирно протестуют, говорит о том, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии».
— Россия также должна уважать суверенитет Беларуси и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров, — добавила пресс-секретарь.
Напомним, ранее
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)