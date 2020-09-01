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Трамп объяснил беспорядки в США левой «идеологической обработкой» в школах и университетах

01.09.2020 07:29 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп утверждает, что нынешние волнения в стране являются следствием «идеологической обработки» американских школьников и студентов со стороны преподавателей, придерживающихся левых политических взглядов. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Белом доме, пишет ТАСС.


Фото: Reuters

«То, свидетелями чего мы сейчас являемся, — это следствие левой идеологической обработки в школах и университетах наших стран. Многим юным американцам рассказывают ложь о том, что Америка — это безнравственная страна, охваченная расизмом», — считает лидер.

«Есть только один путь к единству — восстановить общую национальную идентичность, которая будет строиться вокруг общих американских ценностей, которых у нас полно. Речь идет о восстановлении патриотического воспитания в школах нашей страны», — заявил Трамп.

«Мы должны учить наших детей тому, что Америка — это исключительная, свободная и справедливая страна, которая стоит того, чтобы ее оборонять, сохранять и защищать», — добавил президент.

«Капитуляция перед толпой»

По утверждению Трампа, его соперник на предстоящих выборах демократ Джозеф Байден намерен «капитулировать перед толпой» сторонников левых политических взглядов и «отдать им контроль над всеми рычагами власти в США». «Но когда вы капитулируете перед толпой, вы получаете не свободу, а фашизм, это происходит везде», — убежден хозяин Белого дома.

«Байден использует стратегию мафии — толпа оставит вас в покое, если вы дадите ей то, что она хочет. <…> Но это так не работает. Потому что стоит дать им что-то один раз, они начнут требовать еще и еще», — считает Трамп.

По его мнению, демократы сначала планировали использовать протесты в своих интересах, но затем «потеряли контроль над радикальными левыми».

«Они хотят назначить прокуроров-радикалов, судей-радикалов и радикально настроенных федеральных чиновников, которые отпустят преступников на свободу», — утверждает Трамп. «Они хотят разрешить голосовать людям, находящимся в тюрьме, таким, например, как бостонский террорист (Джохар Царнаев, осужденный за участие в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году — прим. ТАСС)», — добавил Трамп.

Беспорядки в США

Массовые протесты и беспорядки начались во многих городах США в конце мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Наиболее масштабные акции наблюдались в Портленде.

 
 
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Президент США заявил, что демократы сначала планировали использовать протесты в своих интересах, но затем «потеряли контроль над радикальными левыми».
 
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