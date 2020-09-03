«Друг Путина» Сильвио Берлускони заразился COVID-19

Источник материала: Tut.by

COVID-19 протекает у бывшего итальянского премьера бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре и продолжает работать, сообщает газета La Repubblica .



Фото: Reuters

По данным издания, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.



По словам лечащего врача бывшего премьера, заболевание протекает бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия, где продолжает работать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания», передает «РИА Новости» .

В апреле 2019 года Берлускони был госпитализирован из-за почечных колик. В 2016 году политик перенес операцию по замене сердечного клапана.



Сильвио Берлускони занимал пост премьер-министра Италии с перерывами около восьми лет. В 2011 году он покинул пост, после того как парламент проголосовал за бюджет, удовлетворяющий требованиям Евросоюза.

С Берлускони был связан ряд скандалов. Так, в 2013 году его приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. В 2014-м защита экс-премьера добилась отмены приговора. Также Берлускони обвиняли в подкупе свидетелей.



Кроме того, бывший итальянский премьер платил работавшим на вечеринках с участием проституток на его вилле под Миланом женщинам, а также гостям за молчание о том, что там происходило. По версии следствия, на эти цели он потратил €10 млн.