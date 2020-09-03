|
«Друг Путина» Сильвио Берлускони заразился COVID-19
03.09.2020 06:53 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
COVID-19 протекает у бывшего итальянского премьера бессимптомно. Лидер партии Forza Italia изолировался на своей вилле в городе Аркоре и продолжает работать, сообщает газета
По данным издания, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что если Берлускони потребуется помощь, то Владимир Путин «даст необходимые указания», передает
В апреле 2019 года Берлускони был госпитализирован из-за почечных колик. В 2016 году политик перенес операцию по замене сердечного клапана.
С Берлускони был связан ряд скандалов. Так, в 2013 году его приговорили к семи годам тюрьмы за связь с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. В 2014-м защита экс-премьера добилась отмены приговора. Также Берлускони обвиняли в подкупе свидетелей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным издания, 83-летний Берлускони сдал анализы на COVID-19 после возвращения с итальянского острова Сардиния, результаты оказались положительными.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)