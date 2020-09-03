«Любые отравляющие вещества можно найти». Создатели «Новичка» - о заявлении немецких властей

Источник материала: Tut.by

Власти Германии в среду объявили , что у немецких ученых есть бесспорные доказательства наличия в анализах российского оппозиционера Алексея Навального, почти две недели назад впавшего в кому, нервно-паралитического вещества группы «Новичок».



Транспортировка Навального в берлинскую клинику. Фото: Reuters

Российские врачи, лечившие Навального до его отправки в Германию, настаивают, что следов отравления в анализах Навального, взятых в России, обнаружено не было. Российские правоохранительные органы накануне запросили у немецкой стороны результаты анализов, взятых у оппозиционера в Берлине.

Создатели «Новичка» в разговоре с Би-би-си разошлись во мнениях касательно заявления немецких властей об отравлении Алексея Навального этим боевым ядом.

«Раз его выпустили туда — значит ничего не нашли»

Доктор химических наук, профессор Леонид Ринк входил в группу разработчиков отравляющих веществ семейства «Новичок». Он назвал заявление правительства ФРГ об отравлении лидера российской оппозиции этим ядом «чушью собачьей».

Ученый подверг сомнению выводы немецкой стороны, поскольку российские медики и лаборатории не нашли следов яда. Профессор утверждает, что «Новичок» — это многокомпонентная система, и что-нибудь из этой системы, «конечно же, нашли бы у нас здесь».

«Но раз его выпустили туда, значит, ничего из этого не нашли. А возникнуть [следы отравления могут], если потом кто-то из умных людей туда что-нибудь засунет. Тогда образуется разница в анализах — что было до этого и после этого. И сравнение анализов сразу покажет, на какой стадии что возникло», — считает Ринк.

По его словам, если бы это было вещество группы «Новичок», то отравился бы не один Навальный, а весь самолет с ним. «Конечно, это было не боевое вещество и не яд подобного типа. Иначе это все было бы давно найдено в России — и человек бы стоял живой и здоровый. Если бы был „Новичок“, он бы давно был прикопан», — заявил Ринк.

«Следы остаются»

Обратного мнения придерживается ученый-химик Владимир Углев, еще один из разработчиков «Новичка». По его словам, есть несколько видов «Новичка».

«234-й, которым был отравлен Скрипаль, — жидкий, — разъяснил он. — При его использовании могут пострадать случайные люди. Есть 242-й, твердый. Он наносится на готовые поражающие элементы и действует внутримышечно. Через органы дыхания и через кожу он не „лезет“, потому что твердый. Мое последнее поражение было именно им: действует молниеносно, я сразу руку в соляную кислоту засунул, рука „отпотевала“ после этого несколько лет, была все время влажной. 242-й „Новичок“ используется для террористического, индивидуального отравления.

Углев выразил мнение, что если Навального отравили „Новичком“, то организаторы ошибочно считали, что его невозможно найти.

„Новичок“ может быть обнаружен в организме даже умерших, так как намертво садится на все виды холинэстераз, а наличие связи фтор-фосфор при анализе подтвердит использование в качестве отравляющего вещества „Новичок“ или другие фосфорорганические ОВ со связью фтор-фосфор, а именно, зарин, зоман».

«Что касается симптомов, они зависят от того, как нанесен яд. Сужения зрачка (миоз) не бывает, как правило, при накожном введении ОВ типа VX. Случается ли он при отравлении „Новичком“, не знаю, так как не общался с теми кто пострадал — они быстро ушли в мир иной. Во всех остальных случаях: внутривенном, внутримышечном, пероральном, тем более на слизистые глаз, носа, рта — миоз будет», — заключил химик.

«Существует в разных версиях и вариантах»

Специалист в области химического оружия Вил Мирзаянов в свою очередь объяснил, что современные средства позволяют быстро определить отравляющее вещество.

«Так что тут вопросов нет. Когда Скрипалей отравили, там через полчаса англичане раскодировали и расшифровали, чем отравлено. В случае Навального, если даже вещество разложилось, то можно по продуктам разложения сделать вывод. Современные аналитические методы очень мощные, ничего принципиально нового тут нет. Можно любые отравляющие вещества найти и восстановить их формулу», — заключил он.

По мнению Мирзаянова, первым делом врачи, когда видели симптомы, взяли анализы на индикаторы на основе холиноэстеразы. «Там специфическая реакция на угнетение холиноэстеразы, на органические соединения. И они увидели какие-то сигналы угнетения этой холиноэстеразы. Это первый признак», — объясняет он.

«Кроме того, у него были, наверное, симптомы, так как врач дал ему атропин. Атропин — как раз это против действия фосфоро-органических соединений. Это, конечно, не сильный антидот. Есть более совершенные, например, афин. Но уже первый врач пришел к выводу, что отравили фосфоро-органическими веществами», — продолжил Мирзаянов.

Он считает, что в случае Навального, скорее всего, яд попал в пищеварительный тракт, и «организм Навального был уже как бы дегазатором, то есть он никак не мог быть опасным и отравлять кого-то». «В случае Скрипалей яд попал на руки, на дверные ручки и дальше уже чего бы они ни касались — они оставляли этот яд», — отмечает ученый.

«Он ["Новичок"] существует в разных версиях и вариантах. Можно было бы, наверное, проглотить, наверное, соль — яд быстрого растворения либо жидкость. Она, конечно, разлагается организмом. Но даже малого количества более чем достаточно, чтобы убить человека. Это очень маленькая доза, и эта доза никак не может изменить вкус чая или воды, которые Навальный принял», — заключил он.