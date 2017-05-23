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Умер внук Сталина

24.05.2017 10:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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Режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский скончался сегодня, 24 мая в Москве в возрасте 75 лет. Об этом «Интерфаксу» сообщили представители учреждения.


Александр Бурдонский, внук Сталина. Фото: dostup1.ru

В театре рассказали, что Бурдонский долго время находился в госпитале из-за проблем с сердцем.

Бурдонский родился в октябре 1941 года в Куйбышеве (современная Самара) в семье Василия Сталина, сына руководителя СССР. В детстве он был насильно разлучен со своей матерью, Галиной Бурдонской (первой женой Василия Сталина), которую не видел восемь лет.

Отец заставил сына поступить в Калининское суворовское училище. Как признавался Бурдонский, «все мои режиссерские качества выросли из такого понятия, как противостояние», ведь Александр столкнулся с чуждой ему атмосферой.

После смерти Иосифа Сталина Бурдонский вернулся к матери. Он закончил режиссерский факультутет Российского института театрального искусства (ГИТИС). В 1972 году его пригласили на работу в театре Российской армии, где Бурдонский служил до своей смерти и поставил более двух десятков спектаклей.

В 1996 году Бурдонский получил звание Народного артиста России.

 
 
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Режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский скончался сегодня, 24 мая в Москве в возрасте 75 лет. Об этом "Интерфаксу"...

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