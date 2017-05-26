Архивные снимки Минска используют белорусские аниматоры для нового мультфильма

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заканчиваются съемки белорусского анимационного фильма "Боевая машина", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Национальной киностудии "Беларусьфильм" Юлия Большакова.

Десятиминутный мультфильм режиссера Натальи Костюченко и художника-постановщика Константина Костюченко о том, как советский танк ворвался в оккупированный фашистами Минск, основан на реальных событиях. Похожие истории происходили не только в столице Беларуси, но и в других городах, поэтому автор сценария Дмитрий Якутович объединил их в одну и добавил художественного вымысла. Это история о влюбленных, которых разлучила война. Она - учительница. Он до войны был водителем автобуса, а стал танкистом. Аудитория просмотра - семейная.

Анимационный фильм будет выполнен в смешанной технике, которая совмещает компьютерную графику и рисунок. Также используется перекладка, при которой отсканированное изображение (в частности, танк и автобус) разбирается на части, благодаря чему каждую часть можно оживить отдельно.

В работе над анимацией использовано много архивных снимков Минска и других архивных данных и документов. Музыку для фильма специально пишет Сергей Петровский.

Кроме художника-постановщика над анимацией работают еще четыре художника высокого уровня подготовки. Все фигуры, лица, движения в картине реалистичны. "Академический рисунок в мультфильме для художника - работа высшей степени сложности", - сказала режиссер Наталья Костюченко.

После съемочного периода команда приступит к монтажу и озвучиванию. Сдача мультфильма планируется 30 июня.-0-