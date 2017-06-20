Книга белорусского писателя Алексея Шеина « Сем камянёў » была отмечена Европейским обществом научной фантастики за лучший литературный дебют. Кроме Шеина награду получили еще десять писателей.



Алексей Шеин. Фото: shein.by

Премия ежегодно вручается представителями Общества на Eurocon — европейском конгрессе научной фантастики, который в этом году прошел в немецком Дортмунде. В разные годы среди победителей премии были братья Стругацкие, Станислав Лев и Чингиз Айтматов.

Шейн — уже третий белорус, отмеченный этой наградой. В 2014 году премию Еврокона за лучший дебют получил Виктор Мартинович (за роман «Мова»). А в этом году в номинации «Лучшее фентези для детей» победила Наталья Щерба (за цикл книг «Часодеи»). Она родилась в Молодечно, но теперь живет в Украине.

Алексей Шеин был одним из основателей «Молодого Фронта», в 2000—2004 годах являлся заместителем председателя этой организации. Позднее работал пресс-секретарем и спичрайтером Александра Милинкевича (во время президентской компании 2006 года). До 2011 года Шеин являлся одним из сопредседателей оргкомитета по создании партии «Белорусская христианская демократия».

Книга «Сем камянёў», которую написал Шеин, вышла в 2015 году. Как считает автор, его книга — «первое произведение в белорусской литературе в жанре приключенческого фэнтези».