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От велосипедиста убежала собака, и он погнался за ней по проезжей части

23.06.2017 10:32 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мексиканский велосипедист отправился на прогулку со своей собакой. Но свободолюбивое животное сорвалось с поводка и убежало. К счастью для интернет-пользователей, на шлеме велосипедиста была установлена камера. Поэтому за погоней по оживленной улице Мехико смог наблюдать каждый.

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Погоня, на которую обратило внимание издание Daily Mail, продолжалась две минуты. В конце концов животное удалось отогнать к тротуару, после чего один из прохожих поймал его.

 
 
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Мексиканский велосипедист отправился на прогулку со своей собакой. Но свободолюбивое животное сорвалось с поводка и убежало. К счастью для...

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