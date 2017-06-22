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От велосипедиста убежала собака, и он погнался за ней по проезжей части
23.06.2017 10:32 — Новости Культуры | Tut.by
Мексиканский велосипедист отправился на прогулку со своей собакой. Но свободолюбивое животное сорвалось с поводка и убежало. К счастью для интернет-пользователей, на шлеме велосипедиста была установлена камера. Поэтому за погоней по оживленной улице Мехико смог наблюдать каждый.
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Погоня, на которую
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Мексиканский велосипедист отправился на прогулку со своей собакой. Но свободолюбивое животное сорвалось с поводка и убежало. К счастью для...
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