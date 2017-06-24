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Тест-драйв самых популярных аттракционов Минска. 2 часть нашумевшего обзора
25.06.2017 12:27 — Новости Культуры | Tut.by
А вот и вторая часть нашего обзора аттракционов. У шоумена-акрофоба Ивана Величко по-прежнему огромные проблемы с вестибулярным аппаратом и храбростью, но в этот раз он не один, вместе с ним испытать на себе острые ощущения согласилась очень бодрая команда помощников! Предлагаем вашему вниманию продолжение
В этот раз мы решили сделать обзоры частных аттракционов столицы и отправились в два популярных парка города — парк имени Горького и парк Челюскинцев.
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А вот и вторая часть нашего обзора аттракционов. У шоумена-акрофоба Ивана Величко по-прежнему огромные проблемы с вестибулярным аппаратом и храбростью, но в этот...
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