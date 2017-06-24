ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест-драйв самых популярных аттракционов Минска. 2 часть нашумевшего обзора

25.06.2017 12:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

А вот и вторая часть нашего обзора аттракционов. У шоумена-акрофоба Ивана Величко по-прежнему огромные проблемы с вестибулярным аппаратом и храбростью, но в этот раз он не один, вместе с ним испытать на себе острые ощущения согласилась очень бодрая команда помощников! Предлагаем вашему вниманию продолжение нашумевшего обзора аттракционов.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

В этот раз мы решили сделать обзоры частных аттракционов столицы и отправились в два популярных парка города — парк имени Горького и парк Челюскинцев.
TUT.BY благодарит ООО «Чудо Остров ОК» за помощь в подготовке сюжета и предоставленные аттракционы.

Смотрите также
В Минске появился Ждун: зачекинился у «не-Кемпинского» и нашел свою любовь
Пешеходы против велосипедистов. Как люди на велодорожке реагируют на замечания
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А вот и вторая часть нашего обзора аттракционов. У шоумена-акрофоба Ивана Величко по-прежнему огромные проблемы с вестибулярным аппаратом и храбростью, но в этот...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Зажгли реку: фестиваль водных фонариков прошел в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика