«Личных долгов было — как стоимость нескольких квартир в Минске». История казаха, который вырос в Беларуси и занимается здесь банным бизнесом

Источник материала: ProBusiness



Юрий Смагулов.

По словам столичного предпринимателя и профессионального пар-мастера Юрия Смагулова, «для любого гостя баня — это прекрасное средство для снятия нервного напряжения, стресса, ведь она вызывает у человека ощущения радости, оптимизма и дает заряд положительных эмоций». Но с другой стороны, быть владельцем банного бизнеса — значит «запариваться» не только во время банных сеансов. Постоянные расходы на обновление инфраструктуры, сложности с поиском персонала и высокие требования к сервису — это лишь малая часть типичной головной боли в этой нише. «Про бизнес» встретился с владельцем банного комплекса « Пятница », чтобы узнать его непростую историю в предпринимательстве и поговорить о внутрянке этого бизнеса.

«Так как я брал деньги под личную ответственность, на мои плечи свалилась приличная сумма долга»

— Я родился в Казахстане, но в 1-й класс пошел в Беларуси, здесь же получил два высших образования. По первому — инженер, а по второму — менеджер туриндустрии. Думаю, что основы предпринимательского мышления в меня заложил отец, с которого я постоянно брал пример. Он не был предпринимателем, но всегда старался что-то дополнительно подзаработать, чтобы обеспечить семью.

Уже с 1-го класса я периодически пытался накопить денег. Эту привычку в меня также заложили родители. Благодаря им я научился вкладывать деньги и грамотно распоряжаться ими. В детстве начал перепродавать спички, потом жвачки одноклассникам, а в 10-м классе нашел более серьезный товар — мобильные телефоны. В институте продолжил заниматься перепродажей телефонов, но постепенно вошел в более выгодную нишу компьютерных комплектующих. Мне всегда хотелось быть независимым от родителей, и уже возрасте 18−20 лет я обрел относительную финансовую свободу.





Постепенно дела с компьютерными комплектующими шли в гору, масштабы торгового оборота росли, поэтому мы решили привлечь инвестиции для ускорения роста компании. Несмотря на то, что я был совсем молодой, у меня получилось убедить друзей и знакомых в хороших перспективах их вложений, но, как часто бывает в бизнесе, все пошло не по плану — мы быстро прогорели. Так как я брал деньги под личную ответственность, на мои плечи свалилась приличная сумма долга, эквивалентная стоимости нескольких квартир в Минске.

Я допустил две серьезные ошибки в этой истории: первая — отсутствие должного контроля за расходами компании, а вторая — слабое финансовое планирование, где не были учтены все реальные расходы по операционке. После этого я понял, что чужие деньги лучше не привлекать, а если и привлекать, то нужно учитывать риски и все фиксировать на бумаге.





Из-за неудачи с комплектующими мне нужно было срочно искать новую перспективную нишу, поэтому вскоре выбор пал на торговлю строительными материалами, где я начал как менеджер по продажам, а потом организовал собственную компанию. В итоге долги закрыть получилось, но с бывшим директором до сих пор идут судебные разбирательства по возврату средств.

«До 2018 года я был просто любителем попариться с друзьями»

Работать в продажах — это всегда трудно, но еще труднее, когда речь идет о продажах в строительстве. Я очень много работал и неплохо зарабатывал, но на фоне бешеных нагрузок часто случались выгорания, поэтому какое-то новое увлечение напрашивалось само собой — как единственный способ ментальной перезагрузки. Так я начал ходить в баню, и стресс получалось снимать. Именно это и стало началом моего пути в этот бизнес.





До 2018 года я был просто любителем попариться с друзьями, а потом неожиданно для себя занял 3-е место на Чемпионате Беларуси по народному парению, что побудило к углубленному развитию в этом ремесле. Я начал много учиться, ездил на курсы в Санкт-Петербург и по Беларуси, часто обменивался опытом с коллегами.





Набив руку и изучив все тонкости банного ремесла, я созрел к открытию собственного дела. Благо у семьи в собственности был загородный участок, где уже имелись все необходимые постройки. Мне оставалось лишь где-то что-то отремонтировать, а где-то достроить, хотя хлопот все равно вышло достаточно. Сначала париться ко мне приходили друзья, а потом по сарафанке появились первые клиенты. В какой-то момент поток стал настолько большим, что я перестал справляться один, пришлось подтягивать товарищей, которые тоже увлекались банным делом, чтобы они помогали мне принимать гостей. Но обучить ребят — это тоже не так уж и просто, ведь есть очень много профессиональных нюансов при парении, и важно, чтобы все они соблюдались.









































Вообще в баню нужно ходить любому человеку — ради общения, духовного наполнения, оздоровления и полного расслабления тела. Далеко не секрет, что люди, которые ходят в баню намного реже болеют, а если мастер действительно высокого уровня, то любой вполне может впасть в состояние, которое я называю «банное опьянение». Это такое интересное состояние, когда тебя покидают любые тревожные мысли и ты просто впадаешь в чувство невероятного релакса. Но этого можно достичь при условии отказа от употребления алкоголя. Я вообще против алкоголя в бане. Для меня это принципиально. Во-первых, многие клиенты в таком состоянии становятся неадекватными, а во-вторых, опьянение в условиях бани создает бешеную нагрузку на сердце — это слишком опасно для здоровья, особенно для людей в возрасте.

«Открытие бани стоит от $ 20 до $ 50 тысяч, и здесь очень много текущих расходов»

Сложностей в этом бизнесе достаточно, а порог входа весьма ощутимый. Думаю, что в среднем открытие бани обойдется в $ 20 — $ 50 тысяч, но тут очень много нюансов с проводкой канализации, оборудованием и ремонтом помещения. К тому же, ежедневное обслуживание бани действительно стоит ощутимых денег. Камни, например, приходится менять каждые два месяца, а еще каждый месяц нужно подкрашивать стены из-за влажности. Только на подобные расходы лично у меня в месяц уходит около $ 1000. Кроме того, я всегда стараюсь двигаться вперед, поэтому каждый год в моей бане появляются новые программы, оборудование, меняется интерьер. Это требует серьезных финансовых вложений, но я не очень хочу брать в долг деньги из-за неприятного опыта, поэтому полагаюсь на развитие за счет собственных сил, но допускаю, что с заемными средствами рост бизнеса мог быть быстрее.





















































Пока на меня сильно морально давят операционные расходы, поэтому я не советую никому строить бани для личных нужд. Намного проще и дешевле ходить в платные бани.

Найти хорошего пар-мастера также достаточно сложно. Сейчас у меня несколько специалистов, но от конкретных потребностей клиента зависит, кто именно будет работать с ним. Дело в том, что кто-то хочет расслабиться, кто-то зарядиться энергией, поэтому нужно выбрать пар-мастера в соответствии с его сильной стороной.

Своих мастеров я прошу, чтобы они минимум раз в год обучались на курсах, а в этой сфере это достаточно дорого — около 500 BYN за занятие, а таких занятий надо минимум 2−3.





Отдельной статьей расходов я выделяю маркетинг. На него у меня в месяц уходит 700 — 1000 BYN — это SMM, таргет, размещение на специализированных банных порталах. Однако большое количество клиентов по-прежнему идет через «сарафанку». Благодаря тому, что я оказываю качественные услуги, клиенты часто возвращаются и привозят с собой друзей. Так каждый год я расту примерно на 20%. Если говорить о масштабах моего бизнеса, то ориентировочно в месяц получается около 15−20 бань, но в декабре заказы могут быть расписаны на каждый день. В среднем месячная прибыль получается в диапазоне 2−4 тысяч BYN, но могло быть и больше, если бы не постоянные затраты на улучшение инфраструктуры.





Во время ковида поток немного проседал, но ненадолго. Люди все равно продолжили ходить в баню, поэтому я не почувствовал серьезных изменений. Обычно примерно в сентябре начинается плавный рост клиентопотока, а низкий сезон продаж, очевидно, приходится на лето. В это время я не заманиваю клиентов скидками, потому что принципиально считаю, что это неправильная стратегия. К тому же, у меня самые демократичные цены в городе — 150 BYN за сеанс, но в скором времени я повышу ценник. Большая часть клиентов у меня предприниматели, для них эта цена вполне приемлема.

«Нужно окружать себя успешными людьми, но для этого самому нужно быть успешным»

Думаю, что баня — это идеальное место для отличных знакомств и полезного нетворкинга. Благодаря этому бизнесу мне удалось познакомиться с очень большим количеством крутых предпринимателей, причем не только белорусских. Я считаю важным развивать свой социальный капитал. Окружение очень сильно влияет на человека, и нужно окружать себя успешными людьми, но, в то же время, стоит помнить, что для этого самому нужно быть успешным.





В планах на будущее у меня открытие 2−3 новых бань, где будут разные температурные режимы и интересное развлекательное пространство. Одну из них я уже строю и надеюсь, что в ближайшем будущем она запустится. Также очень хочу, чтобы была хотя бы одна баня «по-черному». Это уже совсем другой уровень парения. А еще очень хочется найти способы как-то улучшить текущие программы отдыха для гостей, проработать атмосферу и общую обстановку. Я хочу развиваться, потому что считаю свое ремесло полезным для людей, мне нравится быть в сильном окружении и своими способностями усиливать его.





Ребятам, которые собираются открыть банный бизнес, посоветую обязательно проконсультироваться с опытными людьми из этой сферы. У вас должно быть четкое понимание запросов целевой аудитории в вашем регионе и соответствующие процессы. Но еще более важно понимание, что баня — это бизнес со сложной операционкой и долгим периодом окупаемости, но при должном упорстве успех придет неизбежно.