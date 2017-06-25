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Изначальный план "Диснейленда" продан с аукциона в США более чем за 700 тысяч долларов

26.06.2017 10:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Карта-план первого в мире тематического парка развлечений «Диснейленд», вручную нарисованная Уолтом Диснеем, была продана с аукциона в США за 708 тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на галерею Van Eaton, организатора торгов, состоявшихся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Фото носит иллюстративный характер

Цена продажи оказалась на уровне нижнего предела оценочной стоимости карты, составлявшей 700−900 тысяч долларов.

Речь идет о карте тогда еще не построенного парка, которую в 1953 году Дисней совместно с художником Хербом Райаном нарисовал для демонстрации инвесторам. Знаменитый мультипликатор хотел добиться финансирования проекта своей мечты, который в итоге был реализован в 1955 году, когда «Диснейленд» впервые открыл перед посетителями свои двери в городе Анахайм на юге Калифорнии.

На карте показаны ключевые достопримечательности известного на весь мир парка, в том числе замок Спящей красавицы и пролегающая через все зоны «Диснейленда» железная дорога.

На аукционе были представлены в общей сложности свыше 1 тысячи предметов, так или иначе связанных с «Диснейлендом», включая оригинальный подписанный Диснеем буклет, который выдавался первым посетителям парка «Диснейленд», и даже вагончик от одного из старых аттракционов.

 
 
Ссылка на источник 26
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Карта-план первого в мире тематического парка развлечений "Диснейленд", вручную нарисованная Уолтом Диснеем, была продана с аукциона в США за 708 тысяч долларов. Об...

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