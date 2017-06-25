В Бресте появился стрит-арт, посвященный последнему мирному дню перед войной

Новый уличный рисунок появился на серой стене одного из сооружений перед входом в историко-культурный центр «Брест-форт» (ул. Фомина, 15). На нежилой постройке изображены трое подростков советской эпохи. Это работа уже известной в городе художницы Лени Василькович. Приурочен рисунок к реконструкции «Последний день перед войной». На создание композиции у девушки ушло всего два дня, пишет «Вечерний Брест».



Фото: Вечерний Брест

— Стена находится перед главным входом в историко-культурный центр. То есть она должна давать тебе определенный настрой. Не военный. А такой, в преддверии… Сюжет мог быть любой. Но я остановилась на детях, городской шпане. Буквально завтра им предстоит пережить четыре года войны. Это сегодня они смелые, счастливые и уверенные, а завтра их детство закончится, — пояснила замысел работы художница.

Это далеко не первый стрит-арт Лени Василькович. В Бресте девушка уже украсила многие здания своим творчеством. Это она нарисовала рыб-дирижаблей за магазином «Сатурн» на б-ре Космонавтов, котят на стене нежилой постройки по той же улице, аистов с детьми на тепловом пункте около роддома.