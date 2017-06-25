ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте появился стрит-арт, посвященный последнему мирному дню перед войной

26.06.2017 11:52 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новый уличный рисунок появился на серой стене одного из сооружений перед входом в историко-культурный центр «Брест-форт» (ул. Фомина, 15). На нежилой постройке изображены трое подростков советской эпохи. Это работа уже известной в городе художницы Лени Василькович. Приурочен рисунок к реконструкции «Последний день перед войной». На создание композиции у девушки ушло всего два дня, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

— Стена находится перед главным входом в историко-культурный центр. То есть она должна давать тебе определенный настрой. Не военный. А такой, в преддверии… Сюжет мог быть любой. Но я остановилась на детях, городской шпане. Буквально завтра им предстоит пережить четыре года войны. Это сегодня они смелые, счастливые и уверенные, а завтра их детство закончится, — пояснила замысел работы художница.

Это далеко не первый стрит-арт Лени Василькович. В Бресте девушка уже украсила многие здания своим творчеством. Это она нарисовала рыб-дирижаблей за магазином «Сатурн» на б-ре Космонавтов, котят на стене нежилой постройки по той же улице, аистов с детьми на тепловом пункте около роддома.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На создание композиции у художницы ушло всего два дня.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
От подростка до легенды: музыканты со всей страны провели джем-сейшн в финале "Джазовых вечеров"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика