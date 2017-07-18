В стене дома в Австралии нашли свиток с пророчествами местного Нострадамуса

Жительница Сиднея обнаружила под плиткой в стене ванной комнаты собственного дома свиток с предсказаниями, оставленный 22 года назад бывшим жильцом Грегом Уилкинсоном (Greg Wilkinson), и опубликовала его содержание на Facebook . Как отмечает The Independent, австралиец не пророчил победы Дональда Трампа на выборах или выхода Британии из ЕС, зато удивительно точно предрек другие глобальные изменения в обществе.

Портрет Нострадамуса кисти его сына Сезара. Фото: Википедия

Уилкинсон оставил свиток в пасхальное воскресенье 1995 года. Он начал с того, что описал стоимость буханки хлеба, пинты молока, экземпляра субботней газеты, а также ящика пива и других товаров, после чего приступил к прогнозам на будущее.

В частности, автор напророчил Китаю статус сверхдержавы. Издание отмечает, что в 1995 году по размеру экономики Китай уступал США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Бразилии и Японии, а со временем поднялся до второго места, пропустив только США. Уилкинсон предполагал, что именно Америка станет крупнейшим партнером Китая, и если им понадобятся новые рынки сбыта, они могут выбрать Австралию.

Кроме того, 22 года назад австралиец указывал на то, что крупной идеологической проблемой станет ислам, а именно его искаженные интерпретации, которые способны вызвать «священную войну».

Издание Sydney Morning Herald разыскало Уилкинсона и рассказало о его реакции на то, что его письмо вызвало ажиотаж в сети. Мужчина признался, что поначалу чувствовал себя несколько подавленно, однако подчеркнул, что интернет за два десятилетия достиг небывалого прогресса, который позволяет легко найти любого человека.

Мужчина также рассказал, что, написав послание, поспорил со своей женой о том, когда его обнаружат. Уилкинсон считал, что письмо найдут примерно в 2060 году, а его жена, которая спустя два года скончалась от рака, утверждала, что это случится ближе к 2020 году.