Василевская передала Лукашенко побывавший на МКС флаг Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День государственных флага, герба и гимна отмечают в Беларуси . Во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага в Минске первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская передала президенту республики Александру Лукашенко государственный флаг страны, побывавший на Международной космической станции, сообщает БЕЛТА .

Вместе с представителями молодежи Василевская произнесла клятву верности госсимволам, после чего вручила главе государства флаг, он займет почетное место во Дворце Независимости.

«Сегодня символика не только объединяет, но и выступает источником уверенности и внутренней силы. Наши герб, флаг и гимн, как и вся политика, вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия», – заявил Лукашенко на церемонии.

Он напомнил, что в мае 1995 года состоялся первый в истории суверенной Беларуси референдум, в ходе которого народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства.

«Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков», – перечислил Лукашенко.

НЕАКТИВНАЯ ВРЕЗКА, ПОЛЯ: Текст сверху: Слезы синеокой, Ссылка на новость : https://mir24.tv/articles/16587053/slezy-sineokoi-na-orbite-soyuznoe-gosudarstvo, Ссылка на картинку: https://mir24.tv/uploaded/images/2024/April/c5e63d15daa1b1950dc30eabc8febc204a775ccaa50348f7af0795a0875ded00.jpg, Текст снизу: На орбите – Союзное государство