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Василевская передала Лукашенко побывавший на МКС флаг Беларуси

12.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День государственных флага, герба и гимна отмечают в Беларуси. Во время торжественного ритуала чествования государственных символов на площади Государственного флага в Минске первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская передала президенту республики Александру Лукашенко государственный флаг страны, побывавший на Международной космической станции, сообщает БЕЛТА.

Вместе с представителями молодежи Василевская произнесла клятву верности госсимволам, после чего вручила главе государства флаг, он займет почетное место во Дворце Независимости.

«Сегодня символика не только объединяет, но и выступает источником уверенности и внутренней силы. Наши герб, флаг и гимн, как и вся политика, вдохновлены идеями национального достоинства и подлинного народовластия», – заявил Лукашенко на церемонии.

Он напомнил, что в мае 1995 года состоялся первый в истории суверенной Беларуси референдум, в ходе которого народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства.

«Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков», – перечислил Лукашенко.

Государственные символы воплощают в себе достижения современников, обратил внимание президент.

«Это восхождение на Эверест и покорение космоса, научные открытия и победы в
спорте, создание высокотехнологичных производств и уникальных произведений искусства, мощь и обороноспособность Отечества», – отметил белорусский лидер.

«Символично, что наш Государственный флаг облетел Землю, сделав 224 витка. Я с гордостью раскрыла его над территорией Беларуси и хочу сегодня поздравить всех белорусов с праздником!» – заявила в свою очередь Василевская. Она отметила, что праздник государственных флага, герба и гимна отражает патриотические, исторические, культурные ценности страны.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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