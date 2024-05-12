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Василевская передала Лукашенко побывавший на МКС флаг Беларуси
12.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вместе с представителями молодежи Василевская произнесла клятву верности госсимволам, после чего вручила главе государства флаг, он займет почетное место во Дворце Независимости.
Он напомнил, что в мае 1995 года состоялся первый в истории суверенной Беларуси референдум, в ходе которого народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства.
«Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков», – перечислил Лукашенко.
«Это восхождение на Эверест и покорение космоса, научные открытия и победы в
«Символично, что наш Государственный флаг облетел Землю, сделав 224 витка. Я с гордостью раскрыла его над территорией Беларуси и хочу сегодня поздравить всех белорусов с праздником!» – заявила в свою очередь Василевская. Она отметила, что праздник государственных флага, герба и гимна отражает патриотические, исторические, культурные ценности страны.
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День государственных флага, герба и гимна отмечают в Беларуси.
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