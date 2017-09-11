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В США выбрали новую королеву красоты
12.09.2017 11:30 — Новости Культуры | Tut.by
В США выбрали новую «Мисс Америка». Ей стала 23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты. Профессиональная танцовщица, она окончила престижный Брауновский университет и недавно была принята в юридическую школу университета Нотр-Дам. В одном из интервью Кара заявила, что хочет стать первой женщиной на посту губернатора штата Северная Дакота. Подробности конкурса в фоторепортаже Reuters.
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В США выбрали новую "Мисс Америка". Ей стала 23-летняя Кара Мунд из Северной Дакоты. Профессиональная танцовщица, она окончила престижный Брауновский университет и...
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