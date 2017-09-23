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Кто круче под куполом. В Минске проходит международный фестиваль циркового искусства

23.09.2017 23:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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В эти выходные в Белорусском государственном цирке проходит первый международный фестиваль циркового искусства. В нашу страну приехали артисты из 16 стран, чтобы бороться за три награды — золото, серебро и бронзу.

Призы артисты получат по итогам оценок трех разных судейских бригад: профессионального жюри, взрослых зрителей и детей.

На участие в фестивале претендовали около 200 артистов. В итоге на сцену цирка выйдут около сотни. В воскресенье состоится финал. А пока можно посмотреть репортаж с одного из соревновательных дней.


















 
 
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В эти выходные в Белорусском государственном цирке проходит первый международный фестиваль циркового искусства.

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