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Кто круче под куполом. В Минске проходит международный фестиваль циркового искусства
23.09.2017 23:45 — Новости Культуры | Tut.by
В эти выходные в Белорусском государственном цирке проходит первый международный фестиваль циркового искусства. В нашу страну приехали артисты из 16 стран, чтобы бороться за три награды — золото, серебро и бронзу.
Призы артисты получат по итогам оценок трех разных судейских бригад: профессионального жюри, взрослых зрителей и детей.
На участие в фестивале претендовали около 200 артистов. В итоге на сцену цирка выйдут около сотни. В воскресенье состоится финал. А пока можно посмотреть репортаж с одного из соревновательных дней.
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В эти выходные в Белорусском государственном цирке проходит первый международный фестиваль циркового искусства.
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