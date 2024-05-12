День Государственного флага в Беларуси: особенности изготовления символа государства

А вот флаги для помещений производят по другой технологии. Изображение наносят на два полотна ткани и сшивают между собой. Так государственный символ лучше держит форму.



«Я печатаю сначала на бумаге, а потом девочки переносят ее под температурой на ткань. Это не быстрый процесс, потому что и краска должна просохнуть, и сам процесс нанесения краски на бумагу довольно-таки долгий», – пояснила печатник сублимационной печати компании по производству флагов Александра Кононова.

И ответственность высокая. Следят в первую очередь за тем, чтобы соблюсти масштаб и оттенки цветов госсимвола. Красный – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, которые боролись с фашистскими захватчиками. Зеленый – леса и поля страны. Орнамент – шифр нации и оберег. Сейчас в день здесь производят несколько сотен знамен.

«Мы стараемся брак свести к минимуму. Без него никак, но люди стараются минимизировать процент, то есть внимательно следят, пытаются отшивать красиво. Но, если какой-то брак, то такую продукцию клиенту мы не предоставляем», – рассказал директор компании по производству флагов Сергей Меркулов.

Только одна минская компания в год производит около 20 тысяч флагов. Их размещают на многих зданиях столицы. Знамена часто покупают обычные белорусы. Пользуются популярностью и другие товары с государственной символикой – одежда, кружки, сувениры.

Уважение к государственным символам в Беларуси закреплено законом. Его обязаны соблюдать не только жители, но и гости страны.