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День Государственного флага в Беларуси: особенности изготовления символа государства

12.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Государственного флага в Беларуси: особенности изготовления символа государства
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

День Государственных флага, герба и гимна отмечают 12 мая в Беларуси. Патриотические акции пройдут по всей стране. В преддверии праздника заводы нарастили производство государственной символики. Только в Минске сшили тысячи новых флагов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Для уличных флагов краска наносится напрямую на ткань. Полотно заранее пропитано химическим составом. Несколько минут – и многометровое изображение готово. Затем – термообработка. После нее флаг становится устойчивым к любым погодным условиям.

«185 градусов, плюс-минус. При закреплении волокна расширяются, нагреваются в каландре, внутрь попадают частички краски. Потом остывают и запечатываются внутри, самое главное это. Год точно прослужит, зависит еще и от погодных условий», – рассказал художник-дизайнер компьютерной графики компании по производству флагов Сергей Екименко.

А вот флаги для помещений производят по другой технологии. Изображение наносят на два полотна ткани и сшивают между собой. Так государственный символ лучше держит форму.

«Я печатаю сначала на бумаге, а потом девочки переносят ее под температурой на ткань. Это не быстрый процесс, потому что и краска должна просохнуть, и сам процесс нанесения краски на бумагу довольно-таки долгий», – пояснила печатник сублимационной печати компании по производству флагов Александра Кононова.

И ответственность высокая. Следят в первую очередь за тем, чтобы соблюсти масштаб и оттенки цветов госсимвола. Красный – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, которые боролись с фашистскими захватчиками. Зеленый – леса и поля страны. Орнамент – шифр нации и оберег. Сейчас в день здесь производят несколько сотен знамен.

«Мы стараемся брак свести к минимуму. Без него никак, но люди стараются минимизировать процент, то есть внимательно следят, пытаются отшивать красиво. Но, если какой-то брак, то такую продукцию клиенту мы не предоставляем», – рассказал директор компании по производству флагов Сергей Меркулов.

Только одна минская компания в год производит около 20 тысяч флагов. Их размещают на многих зданиях столицы. Знамена часто покупают обычные белорусы. Пользуются популярностью и другие товары с государственной символикой – одежда, кружки, сувениры.

Уважение к государственным символам в Беларуси закреплено законом. Его обязаны соблюдать не только жители, но и гости страны.



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Теги: Минск
 
 
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Патриотические акции пройдут по всей стране. В преддверии праздника заводы нарастили производство государственной символики.
 
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