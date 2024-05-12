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День Государственного флага в Беларуси: особенности изготовления символа государства
12.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
День Государственных флага, герба и гимна отмечают 12 мая в Беларуси. Патриотические акции пройдут по всей стране. В преддверии праздника заводы нарастили производство государственной символики. Только в Минске сшили тысячи новых флагов, рассказывает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
А вот флаги для помещений производят по другой технологии. Изображение наносят на два полотна ткани и сшивают между собой. Так государственный символ лучше держит форму.
И ответственность высокая. Следят в первую очередь за тем, чтобы соблюсти масштаб и оттенки цветов госсимвола. Красный – в честь знамен Красной армии и белорусских партизан, которые боролись с фашистскими захватчиками. Зеленый – леса и поля страны. Орнамент – шифр нации и оберег. Сейчас в день здесь производят несколько сотен знамен.
Только одна минская компания в год производит около 20 тысяч флагов. Их размещают на многих зданиях столицы. Знамена часто покупают обычные белорусы. Пользуются популярностью и другие товары с государственной символикой – одежда, кружки, сувениры.
Уважение к государственным символам в Беларуси закреплено законом. Его обязаны соблюдать не только жители, но и гости страны.
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Патриотические акции пройдут по всей стране. В преддверии праздника заводы нарастили производство государственной символики.
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