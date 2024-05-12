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От борщевика начали обрабатывать территории Беларуси

12.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

От борщевика начали обрабатывать территории Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси начали обрабатывать территории от борщевика. Сорняк вредит и животным, и людям. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси регулярно контролируют места его произрастания и не дают растению созреть, передает корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Растения на этом участке красивые, но опасные. Этот гигант вырастает до 3 м в высоту и по-настоящему агрессивен: после контакта с ним на коже проявляются сильные ожоги. Борщевик превратил сад Владислава Казакевича в опасные непроходимые заросли. Мужчина на себе испытал его яд. Сок борщевика попал на руку. Кожа от него покраснела, зудела и покрылась волдырями.

«Весна приходит, он начинает расти, и до середины осени. Он растет быстрее, чем трава. Вырастает джунглями. Косить нужно каждые две недели», – поделился житель Минского района Владислав Казакевич.

На помощь Владиславу приехали рабочие в специальных защитных костюмах. Они травят борщевик химикатами. Для человека и полезных растений препарат не опасен. Зато полностью выжигает сорняк.

«Разводим химию мы предварительно где-то 40 граммов на 15 миллилитров. И ходим опрыскиваем все. Химия начинает действовать через недели три-четыре. На 15 соток у нас уходит примерно 40 граммов порошкового химиката», – рассказал дезинфектор Герасим Проневич.

Борщевик растет где угодно – в лесах, на обочинах, в городских парках. Распространяется быстро и вытесняет все другие растения. Сорняк на особом контроле у государства: разработали даже специальный план борьбы. Обрабатывать территории начинают задолго до цветения. Важно не дать семенам созреть и попасть в землю.

«Каждое растение борщевика Сосновского производит десятки тысяч семян. Рекорд составляет 118 тысяч. Небольшая поляна борщевика ежегодно дает семян больше, чем население нашей страны. Они могут сохранять свою живучесть более восьми и даже 12 лет», – заявил заведующий Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси Олег Масловский.

Борщевик вредит и животным. У собак, кроме ожогов, он вызывает отек и аллергический шок. Если не оказать питомцу помощь, он может погибнуть.

В Беларуси борщевик появился в 1950-е годы. Сорняк выращивали на корм скоту.



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Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси регулярно контролируют места его произрастания и не дают растению созреть.
 
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