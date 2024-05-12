|
От борщевика начали обрабатывать территории Беларуси
12.05.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси начали обрабатывать территории от
«Разводим химию мы предварительно где-то 40 граммов на 15 миллилитров. И ходим опрыскиваем все. Химия начинает действовать через недели три-четыре. На 15 соток у нас уходит примерно 40 граммов порошкового химиката», – рассказал дезинфектор Герасим Проневич.
Борщевик растет где угодно – в лесах, на обочинах, в городских парках. Распространяется быстро и вытесняет все другие растения. Сорняк на особом контроле у государства: разработали даже специальный план борьбы. Обрабатывать территории начинают задолго до цветения. Важно не дать семенам созреть и попасть в землю.
Борщевик вредит и животным. У собак, кроме ожогов, он вызывает отек и аллергический шок. Если не оказать питомцу помощь, он может погибнуть.
В Беларуси борщевик появился в 1950-е годы. Сорняк выращивали на корм скоту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси регулярно контролируют места его произрастания и не дают растению созреть.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)