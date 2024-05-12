От борщевика начали обрабатывать территории Беларуси

Борщевик растет где угодно – в лесах, на обочинах, в городских парках. Распространяется быстро и вытесняет все другие растения. Сорняк на особом контроле у государства: разработали даже специальный план борьбы. Обрабатывать территории начинают задолго до цветения. Важно не дать семенам созреть и попасть в землю.

«Каждое растение борщевика Сосновского производит десятки тысяч семян. Рекорд составляет 118 тысяч. Небольшая поляна борщевика ежегодно дает семян больше, чем население нашей страны. Они могут сохранять свою живучесть более восьми и даже 12 лет», – заявил заведующий Институтом экспериментальной ботаники НАН Беларуси Олег Масловский.

Борщевик вредит и животным. У собак, кроме ожогов, он вызывает отек и аллергический шок. Если не оказать питомцу помощь, он может погибнуть.

В Беларуси борщевик появился в 1950-е годы. Сорняк выращивали на корм скоту.