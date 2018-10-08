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11 октября в Мирском замке откроется выставка «VECTOR. Через века к современности»

09.10.2018 — Новости Культуры | Заря над Неманам  
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Она будет работать в рамках проекта, посвящённого влиянию истории на современное искусство. 
 
11 октября в Мирском замке откроется выставка «VECTOR. Через века к современности»
 
Художественный проект VECTOR – результат сотрудничества Белорусской государственной академии искусств и Ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».
 
 
В экспозиции можно будет увидеть более 20 живописных работ необычного формата, символизирующих вектор. Авторы представляют зрителям свое понимание единства прошлого и будущего, раскрывают свой жизненный и творческий опыт, отражают уникальные координаты внутреннего мира.
 
 
Работа выставки будет сопровождаться образовательными мероприятиями: мастер-классами, творческими мастерскими, викторинами. Зрители смогут ближе познакомиться с одним из аутентичных экспонатов Мирского замка. С каким именно? Приходите и узнайте сами!
 
 
Что?  Выставка «VECTOR. Через века к современности»
Где?  Музей «Замковый комплекс «Мир»
Когда? 11 октября, 15.00. 
 
 
 
 
 
 
Теги: знакомства
 
 
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11 октября в Мирском замке откроется выставка «VECTOR. Через века к современности»
 
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