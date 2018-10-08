11 октября в Мирском замке откроется выставка «VECTOR. Через века к современности»

Она будет работать в рамках проекта, посвящённого влиянию истории на современное искусство.





Художественный проект VECTOR – результат сотрудничества Белорусской государственной академии искусств и Ассоциации защиты интеллектуальной собственности «БелБренд».

В экспозиции можно будет увидеть более 20 живописных работ необычного формата, символизирующих вектор. Авторы представляют зрителям свое понимание единства прошлого и будущего, раскрывают свой жизненный и творческий опыт, отражают уникальные координаты внутреннего мира.

Работа выставки будет сопровождаться образовательными мероприятиями: мастер-классами, творческими мастерскими, викторинами. Зрители смогут ближе познакомиться с одним из аутентичных экспонатов Мирского замка. С каким именно? Приходите и узнайте сами!

Что? Выставка «VECTOR. Через века к современности»

Где? Музей «Замковый комплекс «Мир»

Когда? 11 октября, 15.00.