«Труба», «Паниковка», стена Цоя. 9 мест в Минске, где тусовались в 1990-е

Источник материала: Tut.by

Где тусовались в Минске в 1990-е, когда не было Зыбицкой? На «Фесте экскурсоводов» горожане прогулялись по местам, которые были популярными в молодой независимой Беларуси. TUT.BY тоже окунулся в прошлое.



Экскурсовод Павел Булатый показывает артефакт из 1990-х — видеокассету

Черная кожаная куртка, джинсы, белая спортивная кофта, темные очки, — один из модных луков девяностых. Экскурсовод Павел Булатый напомнил минчанам, где в первое десятилетие после перестройки тусовалась молодежь.

1. «Феликс»

Где: сквер у памятника Феликсу Дзержинскому напротив КГБ





— У 1990-я гэты бульвар добра абжыла тагачасная моладзь, — рассказывает Павел Булатый. — Тут збіраліся студэнты: месца зручнае, паміж універсітэтамі. Абмяркоўвалі розныя думкі, ідэі. Чым бліжэй па гэтым скверы да стадыёна «Дынама» — тым тусоўка станавілася ўсё больш маргінальнай.

Тусовка «На Феликсе» жила в Минске еще в нулевых.

2. «Труба»

Где: подземный переход около улицы Энгельса





«Трубы» — подземные переходы под главным столичным проспектом, который в 1990-х носил имя Франциска Скорины. Была «Труба» (подземный переход рядом с улицей Энгельса) и «Малая труба» (рядом с улицей Ленина).

— У «Трубе» тусаваліся нефармалы, металісты — кожаныя порткі, курткі, жалезныя ланцугі, нямытыя галовы… Збіраліся, слухалі сваю цяжкую музыку. З часам іх разагналі.

3. Стена Цоя

Где: на бетонной ограде вокруг стройки Дворца Республики





— Праект Дварца Рэспублікі з’явіўся яшчэ ў канцы 1980-х, а ў 1990-я тут была будаўнічая пляцоўка, — рассказывает Павел Булатый. — Яна была агароджана бетонным плотам. Калі музыкант Віктар Цой загінуў у пачатку 1990-х, то на плоце ўзнікла сцяна памяці Цоя, а вакол яе — цікавая моладзевая тусоўка. Фанаты прыходзілі сюды, пісалі словы — вельмі доўга.

Стена Цоя просуществовала на этом месте до 1997 года.



Молодежь у стены Цоя, 1990-е. Фото: из архива Павла Булатого

— Потым пачалі будаўнічы плот разбіраць. Але фанаты Цоя былі супраць. Спачатку тут заставаліся два пралёты сцяны, а потым іх перанеслі: спачатку за Палац Рэспублікі, потым недалёка ад метро Першамайская.

4. «Макдональдс»

Где: первый минский «Макдональдс»





Экскурсовод вспоминает, как популярен был в 1990-х первый минский «Макдональдс» (он открылся в 1995 году).

— Першы мінскі «Макдональдс» адкрывалі з размахам, з вайсковым аркестрам! Гэта не здзіўляе: эпоха дзевяностых, усё было магчыма, — улыбается Павел Булатый.

5. «Окурок»

Где: бульвар на улице Ленина





Бульвар около «Макдональдса» был еще одним тусовочным местом. Его называли «окурок». Здесь работал ночной магазин — сейчас на его месте ресторан японской кухни. Тут же была большая стоянка минских таксисов. По вечерам на бульваре предлагали свои услуги проститутки.

«Окурок» называли также «стометровкой».



Здесь в 1990-е работал ночной магазин

На месте, где сейчас гостиница «Европа», с советских лет было кафе-мороженое «Пингвин». Там продавалось мороженое для детей и алкоголь — для взрослых. В конце 80-х — начале 90-х здесь собирались панки, неформалы, хиппи. А конце 1990-х на месте «Пингвина» появилось «Блюз кафе», куда приезжали байкеры.

6. «Художка»

Где: в сквере на площади Свободы





На площади Свободы было одно из самых знаковых тусовочных мест Минска в 1990-х — городской вернисаж.

— Тут штодзённа збіралася шмат мастакоў, яны адразу і малявалі, і выстаўлялі карціны. Сюды любілі прыходзіць творчыя людзі. З часам мастакоў перавялі за Палац прафсаюзаў, а потым і зусім прагналі пад зямлю.

Павел Булатый вспоминает, что на площади Свободы собиралась и неформальная музыкальная молодежь.

— Моладзь ладзіла канцэрты на імправізаваных сцэнах. Гэта былі не «Вечары каля Ратушы» — сцэнай мог быць і перавёрнуты кузаў ад КрАЗа. Больш-менш добры гукаўзмацняльнік — вось табе і канцэрт.

7. «Паниковка»

Где: Александровский сквер рядом с администрацией президента





Александровский сквер, известный как «Паниковка», был легендарным местом, объединявшим людей из самых разных тусовок.

— Сюды збіраліся ўсе: металісты, панкі, гопнікі з раёнаў. А ў частцы сквера недалёка ад адміністрацыі прэзідэнта завісалі растаманы.

8. «Лестница»

Где: тупик с лестницей возле Дома офицеров





На «лестнице» возле Дома офицеров часто устраивались спонтанные концерты.

— Музыкі дамаўляліся са старажамі, каб з імі «падзяліліся» электрычнасцю з Дома афіцэраў. Там пачыналі свой творчы шлях некаторыя беларускія артысты. Напрыклад — Сяргей Міхалок.

9. «Центральный»

Где: универсам «Центральный»





Единственное место из прошлого 1990-х, которое по-прежнему является тусовочным местом и хранит дух Минска.

— За барнай стойкай можна стаяць і назіраць за рухам горада. Галоўнае там — атмасфера. Можна пачуць літаратурныя спрэчкі сучасных беларускіх пісьменнікаў, музыкаў, сустрэць гарадскіх вар’ятаў, фанатаў групы «Аліса», якія цудам захаваліся дагэтуль. Цікавае месца, сапраўдная культурніцкая прастора.





Мы знаем: тусовочных мест в Минске в то время было еще больше. Если у вас сохранились яркие воспоминания о них (а может — и фотографии), пишите на почту snezhana@tutby.com.