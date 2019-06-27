Источник материала: БелТА

"Беларусьфильм" создает большое уникальное и, главное, национальное кино о судьбе народного поэта Беларуси Янки Купалы. Такой проект ждали давно, и ему пророчат яркое будущее. В эти дни снимают последние кадры картины. Журналисты 27 июня стали свидетелями событий 1912 года, которые происходили в Павловском парке Санкт-Петербурга, когда состоялась первая встреча Павлины Мяделки и поэта. Корреспондентам БЕЛТА представилась возможность не только окунуться в атмосферу столетней давности, но и поближе познакомиться с героями того времени.

В Центральном ботаническом саду развернулся творческий салон Санкт-Петербурга начала прошлого века, посетителями которого стали театралы, актеры, писатели. Именно там и знакомятся Янка Купала и Павлина Мяделка, роль которой исполняет актриса Вероника Пляшкевич. "Эта очень интересная роль актрисы, которая была яркой женщиной и музой поэта. Она близка мне и понятна, возможно, мы даже в чем-то похожи, хотя цвет глаз пришлось изменить на голубой, - рассказала она. - Самой сложной сценой, пожалуй, стало расставание с Купалой, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя".

Недалеко от нас на скамейке расположился и сам главный герой - Янка Купала, которого играет латышский актер Николай Шестак. "Он превосходный партнер, очень тонкий, вдумчивый, глубоко проникающий в роль, с ним работать легко - это настоящий боевой товарищ. Я думаю, что будет действительно выдающаяся картина", - отметила Вероника Пляшкевич.

Незаметно к нам приблизился один из колоритнейших персонажей - антагонист Янки Купалы, которого сыграл Александр Ильин. "Мой герой завидует поэту очень сильно во всем: и его успеху, и его таланту, и его женщинам, - сказал актер. - В сегодняшнем эпизоде Купала оскорбил меня своим отношением к моей пьесе, что очень обидело меня как творческого человека. Хотя при этом мы молоды и дружны, и все - в начале карьеры. Когда же меняется власть, и приходят коммунисты, я становлюсь человеком власти и подвожу всех, скажем так, под монастырь, в том числе заставляю Купалу "сдать" всех своих поэтов, после чего следуют их аресты".

Во время творческой встречи в Павловском парке присутствует и литовский композитор Стасис Шимкус, роль которого исполняет актер Денис Авхаренко. "Мой герой написал музыку к первой постановке "Павлинки" Бекина-Дроздова в Александринском театре, - знакомит со своим персонажем актер. - Мое отношение к проекту очень позитивное, потому что атмосфера на съемочной площадке дружеская, братская. Очень надеюсь, что проект получится".

Пока мы знакомились с композитором, к нам присоединился и сам режиссер Бекин-Дроздов, он же актер Александринского театра. Эту роль играет Игорь Петров, который словами своего героя подчеркивает, что первым ставить "Павлинку" было очень почетно, хоть и непросто. "Оказывается, во время одной из репетиций я довел Павлину Мяделку до слез, после чего сам Купала успокаивал ее и помогал искать ход для спектакля, - пояснил актер. - А сегодня по сценарию мы снимаем пикник, на котором все персонажи картины встречаются с Купалой". Он отметил, что для него большая честь сниматься в этом фильме.

Тем времен на площадке появились и второстепенные персонажи - интеллигенция начала ХХ века.

Как нам удалось выяснить, поучаствовать в массовке может любой желающий. Для этого необходимо всего ничего - заполнить анкету по образцу, размещенному на сайте киностудии, и отправить ее по адресу belarusfilmactors@gmail.com.

На съемочной площадке были и те, кто узнал о съемках случайно от знакомых либо увидел объявление в социальных сетях. Кто-то впервые окунулся в киноатмосферу, а кто-то неоднократно успел вкусить ее, чувствует себя уверенно и свободно. Так, Татьяна Познякова и ее внучка Валерия снимаются постоянно, для них это уже "не просто увлечение, а образ жизни".

А вот Людмила и Ирина работают в Республиканском театре белорусской драматургии, случайно узнав от коллег о съемках, решили попробовать. "Все очень волнительно. Процесс достаточно долгий, мы уже с 7 утра готовы. Нам казалось, что все будет, как в кино, быстро, - отметили девушки. - Но все не напрасно, потому что мы не только примерили на себя новый образ и такие красивые наряды, но и познакомились с известными актерами".

Были и те, кто уже много лет не представляет своей жизни без кино. Так, Юлия снимается в массовых сценах с молодости, а сейчас решила приобщить к киноискусству и дочь Александру, которая подчеркнула, что очень рада один из дней каникул посвятить съемкам и приобрести незабываемый опыт.

Снимают национальный проект уже без малого год. Во время старта съемок режиссер фильма Владимир Янковский предупредил журналистов, что берет паузу в общении с ними до завершения проекта. И свое слово держит, хотя очень хотелось бы узнать подробности съемочного процесса. Пока удалось лишь увидеть его самого в кадре - в роли Бронислава Эпимаха-Шипилы, в квартире которого Янка Купала жил в Петербурге.

Над фильмом работает большая команда, в которой одна из главных ролей отведена художнику-постановщику Наталье Навоенко. Для нее Купала - это "герой нашего времени" в любую эпоху. "Личность Янки Купалы очень объемная и мощная, это большой художник и поэт, который живо отражал свое время. И его реакция на время - это то, как мы сейчас воспринимаем тот период, - пояснила она. - Я считаю, что понять историю своей страны через видение поэта - гораздо важнее, чем просто сделать фильм, основанный на событиях, описанных историками. Потому что поэтическое отражение действительности глубже попадает в сердце. И мы эту суровую эпоху - эпоху творчества, переломов, потерь, войн, революций, переделов - правдиво отразили в нашем проекте глазами главного героя".

Финальные съемки национального фильма "Купала" запланированы на ближайшие дни, они пройдут на натурплощадке "Беларусьфильма" в Смолевичах и в одном из столичных бассейнов. "Мы снимем Купальскую ночь как фрагмент детских воспоминаний писателя в виде поэтических видений, - сказала Наталья Навоенко. - А в бассейне пройдут съемки спецэффектов, потому что образ воды ярко отражен в фильме и формирует многие состояния, через которые проходит наш главный герой. В его воспоминаниях и видениях образ воды прослеживается везде, в том числе в предчувствии гражданской войны и поэтических воспоминаниях детства".

К слову, монтажно-тонировочный процесс уже идет, а завершится он в сентябре. Планируется, что "Купалу" представят кинематографической общественности в День белорусского кино - 17 декабря. Картине пророчат большую фестивальную историю. Поэтому широкому зрителю проект представят лишь в 2020 году. Готовят как полный метр, так и 4-серийный фильм. Познакомившись с работами, пожалуй, все смогут с новой стороны открыть для себя белорусского песняра.

Ольга АНТОНЕНКОВА,

Фото Максима ГУЧЕКА,

БЕЛТА.-0-