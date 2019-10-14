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За романы о женской доле. Букеровскую премию решили выдать с нарушением ее правил
15.10.2019 07:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардина Эваристо
Этвуд получила награду за книгу «Заветы», продолжение антиутопического романа «Рассказ служанки». Это ее вторая Букеровская премия — в 2000 году она уже выиграла с книгой «Слепой убийца». В дальнейшем, она четыре раза попадала в шорт-лист.
Эваристо же наградили за роман «Девушка, женщина, все остальное». Она первая чернокожая обладательница премии.
Размер Букеровской премии составляет £50 тыс. (около $ 63 тыс.).
Это третий случай в истории, когда награду поделили два автора. Подобное происходило в 1974 году, когда лауреатами стали Надин Гордимер и Стэнли Мидлтон, а также в 1992 году, когда наградили Майкла Ондажже и Барри Ансуорта.
В 1993 году правила изменили так, чтобы победителем мог быть только один. Но в нынешнем году сделали исключение. Члены жюри решили, что не согласны с действующими правилами, сказа председатель жюри Питер Флоренс, пишет
В прошлом году Букеровскую премию получила писательница Джоха Альхартхи из Омана за книгу «Небесные тела».
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Премию разделили между двумя авторами, ранее такое происходило всего дважды.
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