«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу». Трамп прочитал по бумажке очень странную речь

Источник материала: Tut.by

20 ноября Дональд Трамп традиционно пообщался с журналистами. Чтобы не забыть ничего важного, президент США сделал памятку, которая попала в объективы камер.

every guy in college when I tried to define our «relationship»: pic.twitter.com/FZfpLUWegR — Rachel Saya Jacobson (@RachelSayaJ) November 20, 2019

«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Не хочу никакого quid pro quo. Скажите Зеленскому поступить правильно. Это последнее слово президента США», — написал Трамп.

«Quid pro quo» переводится с латинского как «то за это» (то есть услуга за услугу). Речь идет об импичменте, процедуру которого запустила Палата представителей Конгресса США. Трампа обвиняют в том, что он попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность украинской газовой компании Burisma. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний может стать одним из главных соперником Трампа на выборах президента 2020 года.

Тем не менее фраза Трампа вызвала насмешки и привела к созданию мемов.

every guy in college when I tried to define our «relationship»: pic.twitter.com/FZfpLUWegR — Rachel Saya Jacobson (@RachelSayaJ) November 20, 2019

«Каждый парень в колледже, с которым я пыталась определить статус наших «отношений» [говорил: «Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"]»

Trump aide: Tell them you want nothing. Trump: I want something? Aide: No, you want nothing. Tell them you want nothing. Trump: Wait, what should I say? Aide: Say, «I want nothing.» Trump: I want … what again? Aide: Never mind, I’ll write it down for you … Sir. pic.twitter.com/hfOjQuWKEY — Kaili Joy Gray (@KailiJoy) November 20, 2019

«Помощник Трампа: «Скажите им, что вы ничего не хотите».

Трамп: «Я чего-то хочу?»

Помощник: «Нет, вы ничего не хотите. Скажите им, что ничего не хотите».

Трамп: «Погоди, что я должен сказать?»

Помощник: «Скажите: «Я ничего не хочу»».

Трамп: «Я ничего… еще раз, как там?»

Помощник: «Ничего, давайте я запишу это для вас… Сэр».

WHICH «I WANT NOTHING» IS MORE CONVINCING-THE FIRST OR THE SECOND? pic.twitter.com/PWmm8idwC2 — Eric Wolfson (@EricWolfson) November 20, 2019

«Какое «Я ничего не хочу» звучит убедительнее — первое или второе?»