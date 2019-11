«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу». Трамп прочитал по бумажке очень странную речь

Источник материала: Tut.by

20 ноября Дональд Трамп традиционно пообщался с журналистами. Чтобы не забыть ничего важного, президент США сделал памятку, которая попала в объективы камер.

every guy in college when I tried to define our «relationship»: pic.twitter.com/FZfpLUWegR

«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Не хочу никакого quid pro quo. Скажите Зеленскому поступить правильно. Это последнее слово президента США», — написал Трамп.

«Quid pro quo» переводится с латинского как «то за это» (то есть услуга за услугу). Речь идет об импичменте, процедуру которого запустила Палата представителей Конгресса США. Трампа обвиняют в том, что он попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность украинской газовой компании Burisma. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний может стать одним из главных соперником Трампа на выборах президента 2020 года.

Тем не менее фраза Трампа вызвала насмешки и привела к созданию мемов.

«Каждый парень в колледже, с которым я пыталась определить статус наших «отношений» [говорил: «Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"]»

Trump aide: Tell them you want nothing.

Trump: I want something?

Aide: No, you want nothing. Tell them you want nothing.

Trump: Wait, what should I say?

Aide: Say, «I want nothing.»

Trump: I want … what again?