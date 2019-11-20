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«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу». Трамп прочитал по бумажке очень странную речь
21.11.2019 15:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
20 ноября Дональд Трамп традиционно пообщался с журналистами. Чтобы не забыть ничего важного, президент США сделал памятку, которая попала в объективы камер.
«Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Не хочу никакого quid pro quo. Скажите Зеленскому поступить правильно. Это последнее слово президента США», — написал Трамп.
«Quid pro quo» переводится с латинского как «то за это» (то есть услуга за услугу). Речь идет об импичменте, процедуру которого запустила Палата представителей Конгресса США. Трампа обвиняют в том, что он попросил президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность украинской газовой компании Burisma. В ее совет директоров входил Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена. Последний может стать одним из главных соперником Трампа на выборах президента 2020 года.
Тем не менее фраза Трампа вызвала насмешки и привела к созданию мемов.
«Каждый парень в колледже, с которым я пыталась определить статус наших «отношений» [говорил: «Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"]»
«Помощник Трампа: «Скажите им, что вы ничего не хотите».
Трамп: «Я чего-то хочу?»
Помощник: «Нет, вы ничего не хотите. Скажите им, что ничего не хотите».
Трамп: «Погоди, что я должен сказать?»
Помощник: «Скажите: «Я ничего не хочу»».
Трамп: «Я ничего… еще раз, как там?»
Помощник: «Ничего, давайте я запишу это для вас… Сэр».
«Какое «Я ничего не хочу» звучит убедительнее — первое или второе?»
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20 ноября Дональд Трамп традиционно пообщался с журналистами. Чтобы не забыть ничего важного, президент США сделал памятку, которая попала в объективы камер.
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