Фармацевтический рынок Беларуси в 2025 году: внутреннее производство растет, но зависимость от импорта еще высокая

Источник материала: ProBusiness

Фармацевтический рынок Беларуси демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные экономические вызовы. По данным за 2024 г., отрасль показывает положительную динамику: увеличивается объем производства, расширяется география экспорта, а государство активно поддерживает инвестиционные проекты. Однако зависимость от импорта и конкуренция с зарубежными производителями остаются ключевыми вызовами. «Про бизнес» вместе с рейтинговым агентством BIK Ratings и юридической фирмой Alba LLP разобрал основные тренды, итоги 2024-го, структуру рынка, перспективы развития белорусской фармацевтики, а также ключевые аспекты обращения лекарственных препаратов в Беларуси, включая их производство, регистрацию, продвижение на рынок и защиту интеллектуальной собственности.

Общие сведения: рост производства и доля отечественных препаратов

В 2024 г. в Беларуси было зарегистрировано около 5,7 тыс. единиц лекарственных средств, из которых:

1,8 тысячи — отечественного производства,

3,9 тысячи — иностранного.

При этом за год было зарегистрировано 67 новых белорусских препаратов, что свидетельствует о развитии локальных фармпроизводителей. Всего в стране работает около 40 отечественных компаний, выпускающих лекарства.











Доля розничных продаж в стоимостном выражении распределилась следующим образом:

41% — белорусские препараты,

59% — импортные.

Несмотря на активное развитие местного производства, потребители по-прежнему отдают предпочтение зарубежным аналогам.

Динамика производства

За последние пять лет (2019−2024 гг.) объем производства фармацевтической продукции вырос на 80%, а среднегодовой темп прироста (CAGR) составил 13,2%. Это один из самых высоких показателей в промышленном секторе Беларуси.

Розничный рынок демонстрирует еще более высокие темпы роста — 17,8% CAGR, что связано с увеличением расходов домохозяйств на здоровье. В 2020 году спрос резко вырос из-за пандемии, а затем стабилизировался на уровне 6,3% в год.





Импорт: зависимость от зарубежных поставщиков

Белорусский фармрынок остается зависимым от импорта. За пять лет его объем вырос на 67,5%, а среднегодовой темп прироста составил 10,9%.

Основные поставщики (2024 год):

Россия — 22%,

Литва — 17%,

Германия — 9%.

Всего лекарства ввозились из 39 стран, что указывает на диверсификацию источников, но также и на отсутствие полного импортозамещения.











Экспорт: ориентация на СНГ и выход на новые рынки

Объем экспорта фармпродукции за пять лет увеличился на 15,3%, но темпы роста (CAGR 2,9%) значительно уступают производству и импорту.

Ключевые направления экспорта (2024 год):

Россия — 65%,

Узбекистан — 13%,

Казахстан — 11%.

Таким образом, основной рынок сбыта — страны СНГ. Однако в 2024 году Беларусь впервые начала поставки в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Сомали, а также ведет переговоры о выходе на рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

















Основные игроки: конкуренция без явного лидера

Розничный фармрынок Беларуси не однородный. К крупнейшим игрокам можно отнести:

СООО «Лекфарм». Компании холдинга «Белфармпром».

Отсутствие монополии создает здоровую конкуренцию, но также означает, что ни один производитель не доминирует на международном рынке.





Инвестиционные проекты: государственная поддержка и привлечение капитала

Власти активно развивают фармацевтическую отрасль через специальные экономические зоны (СЭЗ) и индустриальные парки: СЭЗ «Минск»,

СЭЗ «Гродноинвест»,

Индустриальный парк «Великий камень».

Ключевые проекты:

Строительство завода по производству шприцев (г. Борисов, инвестиции — $ 35 млн).

Создание центра радиационной стерилизации (г. Борисов, $ 11 млн).

Новый цех по производству лекарственных средств (г. Дрогичин, $ 26 млн).

Эти инициативы направлены на снижение зависимости от импорта и развитие высокотехнологичного производства.

















Правовые основы обращения лекарственных препаратов в Республике Беларусь

Фармацевтический рынок Республики Беларусь регулируется комплексом актов законодательства, направленных на обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств. Основными документами, регламентирующими эту сферу, являются законы о здравоохранении, лицензировании, государственной регистрации лекарств, а также правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производство лекарственных средств — лицензирование, сертификация

















Государственная регистрация лекарственных средств

Лекарственные средства, предназначенные для реализации в Беларуси, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре или в рамках ЕАЭС. Регистрацию проводит Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ).

















Продвижение лекарственных средств

Реклама лекарств требует предварительного согласования с Минздравом. Запрещены гарантии абсолютной эффективности и сравнения с другими препаратами. Размещение разрешено только в специализированных изданиях и на медицинских мероприятиях.











Защита интеллектуальной собственности в фармацевтическом производстве

Белорусское законодательство выделяет три категории лекарственных средств: оригинальные (с новыми действующими веществами), воспроизведенные (дженерики) и биоаналогичные препараты. Для защиты интеллектуальной собственности предусмотрены патенты сроком до 20 лет (с возможностью продления), а также механизм принудительного лицензирования при неиспользовании патента, при этом строго запрещено копирование торговых наименований и несанкционированное использование данных оригинальных исследований в течение 4 лет после регистрации.





Врачебная тайна и защита персональных данных: что важно знать пациенту для защиты своих прав

В Республике Беларусь медицинские сведения о пациентах защищаются режимом врачебной тайны и законодательством о персональных данных. Врачебная тайна включает информацию о состоянии здоровья, диагнозах и методах лечения, которая может раскрываться только с согласия пациента, за исключением случаев, предусмотренных законом — например, при угрозе эпидемий или по запросу Минздрава. Персональные данные пациентов, включая сведения о здоровье, обрабатываются исключительно с их согласия, что обеспечивает конфиденциальность и защиту частной жизни.





Перспективы и вызовы фармацевтического рынка

Белорусский фармацевтический рынок демонстрирует устойчивый рост и характеризуется следующими тенденциями:

Увеличение доли отечественных препаратов (41% рынка). Активное привлечение инвестиций в производство. Расширение экспорта за пределы СНГ. Высокая зависимость от импорта (59% рынка). Медленные темпы роста экспорта (2,9% CAGR).

В ближайшие годы успех отрасли будет зависеть от государственной поддержки, развития инноваций и выхода на новые рынки. Если эти задачи будут решены, Беларусь сможет укрепить свои позиции не только в СНГ, но и в других регионах мира.