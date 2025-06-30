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Фармацевтический рынок Беларуси в 2025 году: внутреннее производство растет, но зависимость от импорта еще высокая
30.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Фармацевтический рынок Беларуси демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные экономические вызовы. По данным за 2024 г., отрасль показывает положительную динамику: увеличивается объем производства, расширяется география экспорта, а государство активно поддерживает инвестиционные проекты. Однако зависимость от импорта и конкуренция с зарубежными производителями остаются ключевыми вызовами. «Про бизнес» вместе с рейтинговым агентством BIK Ratings и юридической фирмой Alba LLP разобрал основные тренды, итоги 2024-го, структуру рынка, перспективы развития белорусской фармацевтики, а также ключевые аспекты обращения лекарственных препаратов в Беларуси, включая их производство, регистрацию, продвижение на рынок и защиту интеллектуальной собственности.
Общие сведения: рост производства и доля отечественных препаратов
В 2024 г. в Беларуси было зарегистрировано около 5,7 тыс. единиц лекарственных средств, из которых:
При этом за год было зарегистрировано 67 новых белорусских препаратов, что свидетельствует о развитии локальных фармпроизводителей. Всего в стране работает около 40 отечественных компаний, выпускающих лекарства.
Доля розничных продаж в стоимостном выражении распределилась следующим образом:
Несмотря на активное развитие местного производства, потребители по-прежнему отдают предпочтение зарубежным аналогам.
Динамика производства
За последние пять лет (2019−2024 гг.) объем производства фармацевтической продукции вырос на 80%, а среднегодовой темп прироста (CAGR) составил 13,2%. Это один из самых высоких показателей в промышленном секторе Беларуси.
Розничный рынок демонстрирует еще более высокие темпы роста — 17,8% CAGR, что связано с увеличением расходов домохозяйств на здоровье. В 2020 году спрос резко вырос из-за пандемии, а затем стабилизировался на уровне 6,3% в год.
Импорт: зависимость от зарубежных поставщиков
Белорусский фармрынок остается зависимым от импорта. За пять лет его объем вырос на 67,5%, а среднегодовой темп прироста составил 10,9%.
Основные поставщики (2024 год):
Всего лекарства ввозились из 39 стран, что указывает на диверсификацию источников, но также и на отсутствие полного импортозамещения.
Экспорт: ориентация на СНГ и выход на новые рынки
Объем экспорта фармпродукции за пять лет увеличился на 15,3%, но темпы роста (CAGR 2,9%) значительно уступают производству и импорту.
Ключевые направления экспорта (2024 год):
Таким образом, основной рынок сбыта — страны СНГ. Однако в 2024 году Беларусь впервые начала поставки в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Сомали, а также ведет переговоры о выходе на рынки Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.
Основные игроки: конкуренция без явного лидера
Розничный фармрынок Беларуси не однородный. К крупнейшим игрокам можно отнести:
Отсутствие монополии создает здоровую конкуренцию, но также означает, что ни один производитель не доминирует на международном рынке.
Инвестиционные проекты: государственная поддержка и привлечение капитала
Ключевые проекты:
Эти инициативы направлены на снижение зависимости от импорта и развитие высокотехнологичного производства.
Правовые основы обращения лекарственных препаратов в Республике Беларусь
Фармацевтический рынок Республики Беларусь регулируется комплексом актов законодательства, направленных на обеспечение безопасности, эффективности и качества лекарственных средств. Основными документами, регламентирующими эту сферу, являются законы о здравоохранении, лицензировании, государственной регистрации лекарств, а также правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Производство лекарственных средств — лицензирование, сертификация
Государственная регистрация лекарственных средств
Лекарственные средства, предназначенные для реализации в Беларуси, должны быть зарегистрированы в Государственном реестре или в рамках ЕАЭС. Регистрацию проводит Центр экспертизы и испытаний в здравоохранении (ЦЭИЗ).
Продвижение лекарственных средств
Реклама лекарств требует предварительного согласования с Минздравом. Запрещены гарантии абсолютной эффективности и сравнения с другими препаратами. Размещение разрешено только в специализированных изданиях и на медицинских мероприятиях.
Защита интеллектуальной собственности в фармацевтическом производстве
Белорусское законодательство выделяет три категории лекарственных средств: оригинальные (с новыми действующими веществами), воспроизведенные (дженерики) и биоаналогичные препараты. Для защиты интеллектуальной собственности предусмотрены патенты сроком до 20 лет (с возможностью продления), а также механизм принудительного лицензирования при неиспользовании патента, при этом строго запрещено копирование торговых наименований и несанкционированное использование данных оригинальных исследований в течение 4 лет после регистрации.
Врачебная тайна и защита персональных данных: что важно знать пациенту для защиты своих прав
В Республике Беларусь медицинские сведения о пациентах защищаются режимом врачебной тайны и законодательством о персональных данных. Врачебная тайна включает информацию о состоянии здоровья, диагнозах и методах лечения, которая может раскрываться только с согласия пациента, за исключением случаев, предусмотренных законом — например, при угрозе эпидемий или по запросу Минздрава. Персональные данные пациентов, включая сведения о здоровье, обрабатываются исключительно с их согласия, что обеспечивает конфиденциальность и защиту частной жизни.
Перспективы и вызовы фармацевтического рынка
Белорусский фармацевтический рынок демонстрирует устойчивый рост и характеризуется следующими тенденциями:
В ближайшие годы успех отрасли будет зависеть от государственной поддержки, развития инноваций и выхода на новые рынки. Если эти задачи будут решены, Беларусь сможет укрепить свои позиции не только в СНГ, но и в других регионах мира.
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Фармацевтический рынок Беларуси в 2025 году: внутреннее производство растет, но зависимость от импорта еще высокая
Фармацевтический рынок Беларуси демонстрирует устойчивый рост, несмотря на глобальные экономические вызовы. По данным за 2024 г., отрасль показывает положительную...
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