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Нацбанк расширил полномочия Белагропромбанка

18.01.2017 09:58 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 янв — Sputnik. Национальный банк Беларуси расширил лицензионные полномочия ОАО "Белагропромбанк", сообщили Sputnik в Нацбанке.

Нацбанк расширил полномочия Белагропромбанка
© Sputnik / Виктор Толочко
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Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением правления регулятора №17 от 13 января 2017 года. Расширение полномочий произведено на основании статьи 95 банковского кодекса.

"Ранее выданная лицензия на осуществление банковской деятельности Белагропромбанка дополнена банковской операцией по доверительному управлению фондом банковского управления на основании договора доверительного управления фондом банковского управления", — пояснили в Нацбанке.

Нацбанк выдал Белагропромбанку очередную лицензию на осуществление банковской деятельности в мае 2014 года.

По данным НБРБ, нормативный капитал ОАО "Белагропромбанк" на 1 января 2017 года составляет около 1,3 миллиарда рублей.

Белагропромбанк является вторым по величине и филиальной сети государственным банком Беларуси, активно занимается кредитованием госпрограмм и льготным кредитованием граждан на цели жилищного строительства. В корпоративном секторе бизнеса его основные клиенты — предприятия АПК и перерабатывающей промышленности. Банк также имеет многопрофильный розничный бизнес, является эмитентом платежных пластиковых карт.

 
Теги: Минск
 
 
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Теперь его лицензия дополнена разрешением на совершение банковских операций по доверительному управлению фондом банковского управления.

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