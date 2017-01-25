Минск, 26 января. Улучшить качество жизни людей невозможно без инноваций и реализации прогрессивных и новаторских идей в экономике, заявил Александр Лукашенко 26 января на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и педагогическим работникам.

Мероприятие "фактически открыло Год науки, который призван стать для сферы знаковым и по-настоящему переломным", отмечается в сообщении пресс-службы президента.

"Именно с передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации. Они определяют в конечном итоге уровень экономической конкурентоспособности государства на международной арене. Более того — гарантируют его политический вес в мире", — заявил Лукашенко.

При этом он отметил нежелание талантливой молодежи строить карьеру в исследовательской сфере. "Посмотрите, у нас целый ряд перспективных областей требует активного развития. Атомная энергетика, космическая и биотехнологическая отрасли — здесь широкое поле деятельности для способных молодых людей. Я называю новые отрасли, а сколько старых, которым можно дать новое дыхание", — сказал официальный лидер.

Особое внимание Лукашенко уделил нерешенным вопросам, сообщает пресс-служба. В частности, отметил он, далеко не всегда экономикой востребованы специальности, по которым готовят соискателей ученых степеней. "Ученых необходимо нацеливать на самые востребованные темы и направления. Лучшие разработки должны служить людям, а не пылиться на полках", — подчеркнул он.

По мнению Лукашенко, также следует "критически и рационально, по-деловому взглянуть на эффективность действующей модели управления наукой в стране". Глава государства сообщил, что на предстоящем в ближайшее время масштабном совещании по развитию научной сферы "серьезнейшим образом будет проанализирована ситуация в науке, речь пойдет о ее настоящем и будущем".

Он отметил, что в настоящее время белорусские технологии и продукция востребованы во многих странах, но "всегда нужно смотреть вперед и двигаться дальше, искать новые рынки сбыта". В связи с этим Лукашенко затронул тему состоявшихся на прошлой неделе официальных визитов в Египет и Судан, основной целью которых было расширение поставок белорусской продукции и привлечение белорусских технологий. Он пояснил, что имеются огромные возможности для экспорта в африканские государства технологий и продукции, широкого использования в этих странах белорусского опыта, и эти возможности необходимо активно использовать, чтобы не упустить время.

Лукашенко заявил ученым, что "тяжелые задачи в экономике можно решить, только объединившись". "Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый. Наверное, Бог перед нами поставил эти тяжелые задачи, чтобы мы чувствовали, что такое независимость. Преодолеть все это мы можем, только объединившись. И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику — не в военной сфере, не в политической", — сказал он.

Поэтому, уверен Лукашенко, необходимо ускоренными темпами заниматься развитием экономики, и наука здесь должна быть главной составляющей. "Ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки. Нам не нужна просто наука, которая даже если и не за бюджетные деньги живет, то просто существует. Нам нужна эффективная наука для производства", — сказал официальный лидер.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко — ученым: Ждите очень серьезного давления с моей стороны в сфере науки Минск, 26 января. Улучшить качество жизни людей невозможно без инноваций и реализации прогрессивных и новаторских идей в экономике, заявил Александр...

Алексей Александров, БелаПАН.