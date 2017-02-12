В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тяжелые модули Goldhofer на строительстве прибрежного виадука Дорога Route Du Littoral представляет собой прибрежную автомагистраль на севере острова Реюньон. Является главным связующим звеном между морским портом Ле Порт и...

Дорога Route Du Littoral представляет собой прибрежную автомагистраль на севере острова Реюньон. Является главным связующим звеном между морским портом Ле Порт и столицей Реюньона городом Сен-Дени. Часто эта дорога бывает закрыта из-за камнепада. Данная проблема влечет за собой не только закрытие движения и необходимость выполнения серьезных дорожных работ, но и человеческие жертвы. В конце концов было решено построить новую автостраду под названием La Nouvelle Route Du Littoral. Центральным элементом проекта является прибрежный виадук длиной 5600 метров, который строится с целью обхода опасных участков существующей прибрежной дороги. Для закрепления на морском дне его устоев используется плавучая строительная платформа в комплекте с мощным подъемным краном, который поднимает сборные элементы фундамента и располагает их на морском дне. Путепровод будет состоять в общей сложности из 36 устоев и пролетного строения из 1386 сборных сегментов.Для транспортировки устоев и сегментов виадука строительный консорциум во главе с международной строительной и концессионной компанией VINCI использует три сплит-комбинации сверхпрочных модулей от Goldhofer. Два фактора явились решающими для данного выбора. С одной стороны, высота и ширина груза, при которых обычно требуется два параллельных модуля, с другой, ограничения ширины транспортных средств, следующих по действующей дороге. Сплит-комбинации от Goldhofer позволяют увеличить ширину палубы модулей на 50 процентов.Итак, имеем идеальное решение. Достаточно широкое, чтобы перевезти 36 устоев весом 700 тонн каждый, и достаточно узкое, чтобы вписаться в ограничения по ширине. Еще одной актуальной деталью является тот факт, что выбранными комбинациями являются самоходные сверхпрочные модули с гидростатическим приводом, оснащенные двумя 490-сильными PowerPacks. Данному транспорту нужна такая мощность, чтобы двигаться на достаточно высоких скоростях. А так как вся операция будет длиться несколько месяцев, означенные транспортные средства оснащены полностью закрытыми кабинами.Устои транспортируются на расстояние около одного километра от бетонного завода до порта и там загружаются на плавучую платформу, доставляющую их на строительную площадку. Каждый из1386 сегментов виадука, весом от 210 до 285 тонн, подается прямо на эстакаду. Все транспортные операции ограничены ночным временем, когда движение по Route Du Littoral минимально.Два из четырех полос могут быть закрыты, а тяжелые транспортные средства, несущие сегменты виадука, могут использовать эти закрытые полосы движения для перемещения на 15 километров от бетонного завода до строящегося путепровода. В уже готовой части пролетного строения каждый из сборных сегментов поднимается портальным краном и устанавливается на место.В соответствии с графиком строительства только для перевозки сегментов виадука за три года придется сделать 1386 рейса. Это реальный вызов для трех сплит-комбинаций, которым предстоит в очередной раз продемонстровать надежность и качество тяжелых модулей Goldhofer в повседневном применении.http://www.goldhofer.de