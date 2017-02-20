МИНСК, 21 фев – Sputnik. Глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт убежден, что Евразийская экономическая комиссия в вопросах сельского хозяйства и технического регулирования этой отрасли лоббирует интересы Беларуси и игнорирует пожелания России.



© Sputnik Артем Житенев Россельхознадзор не исключает новых ограничений для Беларуси

Россельхознадзор неоднократно предъявлял республике претензии относительно качества молочной продукции и даже ограничивал ее поставки с ряда предприятий. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время последней пресс-конференции поручил главе МВД Игорю Шуневичу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Данкверта за нанесение ущерба стране.

"Когда мы вносим какие-то предложения и просим ЕЭК быстро принять меры, все понимают, что это невозможно. Еще в 2000-х годах, когда мы с европейцами обсуждали вопросы ВТО, я интересовался, каким образом им в рамках Евросоюза удалось сделать так, что ни через Португалию, ни через Испанию, ни через Голландию, ни через другие страны запрещенная продукция не проходит. Оказывается, чтобы добиться этого, заседания Евросоюза собирались каждые две недели и каждые две недели принимались решения по поставкам продовольствия, перекрывались все возможные "хитрые" каналы", – отметил Данкверт в интервью газете "Известия", выдержки из которого публикует сайт газеты.

"Но наша Евразийская комиссия вопросы рассматривает не каждые две недели и даже не каждые полгода. И понятно, что этого добиться невозможно, если ключевые посты, определяющие техническое регулирование, сельское хозяйство, занимают наши белорусские коллеги", – продолжил Глава Россельхознадзора.

Данкверт отметил, что ЕЭК утвердила техрегламент на молоко и молочную продукцию, но методика проверок по нему не позволяет выявить сухое молоко в питьевом молоке.

Также у Россельхознадзора есть претензии к ЕЭК в отношении техрегламента о безопасности пищевой продукции.