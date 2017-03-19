МИНСК, 20 мар – Sputnik. Средняя зарплата в Минске должна быть выше, чем в регионах, поэтому говорить о сумме в 500 долларов США для минчан просто смешно, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник во время согласования назначения заместителей председателя Мингорисполкома.

"Многое в стране будет зависеть от того, как живет и работает Минск. Поэтому берите бразды правления в свои руки и начинайте действовать. Бездействия я не потерплю. Я вам говорю откровенно: или вы начинаете действовать и даете результат, выполняете поручения президента, или я буду принимать решения, притом самые серьезные", – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер также заявил, что сейчас говорить о средней зарплате в Минске в размере 500 долларов просто смешно, так как в столице она должна быть существенно выше, чем в областях – это должно "подтянуть" среднюю зарплату по Беларуси.

При этом президент подчеркнул, что повышение зарплат должно быть связано с решением и других задач, в частности с увеличением производительности труда и объемов производства.

Однако при решении этих задач, по мнению главы государства, надо ориентироваться на совершенствование, а не коренное реформирование существующей экономической модели.

"У нас такая тенденция: ударим реформами по проблемам. Глупее не придумаешь. Сегодня люди хотят решения их жизненных потребностей. Там, где надо что-то реформировать, давайте реформируем. Там, где надо что-то усовершенствовать, давайте усовершенствуем", – заметил президент.

По его мнению, реформы, которые в настоящее время предлагают Беларуси, стране не нужны. "Такое реформирование – это "не по-людски", – высказал свое мнение глава государства.