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"Люди по полгода зарплату не видят". На турецкого миллионера пожаловались работники "Журавинки"
20.03.2017 19:20 — Новости Экономики | Tut.by
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Компания «Минск Принцесс Отель», которая является владельцем здания отеля Crowne Plaza, контролируется турецким миллионером Суди Озканом. Кроме того, он владеет в Беларуси несколькими казино Princess. Одно из них находится в комплексе «Журавинка».
В 2014 году на месте легендарного ресторана «Журавинка»
«В последнее время долги по зарплате растут снежным комом. На данный момент нам должны за 4 месяца. А некоторые люди брали кредиты. И они становятся заложниками банков не по своей вине», — рассказывают сотрудники «Минселко». «Нет, нам платят по 100−120 рублей, а чтобы полностью — никогда. Почему не уходим? Нам говорят, если уйдете, то вообще ничего не получите. Некоторые из ушедших попытались обратиться в суд, но им сказали, поздно спохватились», — добавляют работники.
В комплексе уже несколько раз отключали электричество, арендаторы стали возмущаться. «А нам хозяева говорят, что мы вам не платим, потому что все забирает государство», — рассказывают сотрудники.
По данным на 1 марта 2017 года «Минселко»
На прошлой неделе руководство компании клятвенно пообещало, что до 1 апреля рассчитается. «1 апреля день такой, что уже никто не верит», — говорят они.
Между тем, по словам работников комплекса, хозяин компании Суди Озкан во время визитов в Минск постоянно появляется в компании знаменитых людей. «На них у него деньги есть, а на простых смертных — нет», — негодует персонал.
Получить комментарий в «Минселко» не удалось.
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Бай Лин родилась 10 октября 1966 года в Чэнду, Китай. В 1991 году эмигрировала в США. В 1994 году впервые появилась на экране в фильме «Ворон». Получила настоящую известность благодаря картинам «Анна и Король», «Такси-3», сериалу «Остаться в живых» и другим.
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