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"Ищут пожарные, ищет милиция". В Молодечно активиста задержали с привлечением сил МЧС
24.03.2017 01:23 — Новости Экономики | Tut.by
О задержании в Молодечно активиста Павла Сергея
Задержание активиста издание описывает, как детектив.
Утром 23 марта Павел Сергей сообщил «Нашей Ниве», что у его квартиры в Молодечно с утра дежурят два микроавтобуса с сотрудниками милиции. В квартире парня отключили свет и интернет. Однако ему удалось сбежать из дома через окно. Павел успел добежать до квартиры своего брата. Оттуда он продолжал поддерживать связь с корреспондентами издания. Через какое-то время сообщил, что у дома появились правоохранители.
А еще через какое-то время подъехали две пожарные и одна машина МЧС. Спасатели взломали дверь, ссылаясь на то, что в квартире начался пожар. Затем ворвались милиционеры.
Павла Сергея задержали по причине того, что он якобы
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Павла Сергея обвиняют в участии в "Марше нетунеядцев", который прошел в городе 10 марта.
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