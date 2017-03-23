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"Ищут пожарные, ищет милиция". В Молодечно активиста задержали с привлечением сил МЧС

24.03.2017 01:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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О задержании в Молодечно активиста Павла Сергея сообщило издание «Наша Нива». Его обвиняют в участии в «Марше нетунеядцев», который прошел в городе 10 марта. Однако, как пишет «НН», в этот день Павла не было в стране.


Павел Сергей. Фото из социальных сетей

Задержание активиста издание описывает, как детектив.

Утром 23 марта Павел Сергей сообщил «Нашей Ниве», что у его квартиры в Молодечно с утра дежурят два микроавтобуса с сотрудниками милиции. В квартире парня отключили свет и интернет. Однако ему удалось сбежать из дома через окно. Павел успел добежать до квартиры своего брата. Оттуда он продолжал поддерживать связь с корреспондентами издания. Через какое-то время сообщил, что у дома появились правоохранители.

А еще через какое-то время подъехали две пожарные и одна машина МЧС. Спасатели взломали дверь, ссылаясь на то, что в квартире начался пожар. Затем ворвались милиционеры.

Павла Сергея задержали по причине того, что он якобы участвовал в «Марше нетунеядцев» в Молодечно, хотя, как пишет «Наша Нива», в этот жень его не было в стране.

 
 
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Павла Сергея обвиняют в участии в "Марше нетунеядцев", который прошел в городе 10 марта.

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