Мобильный оператор velcom предоставит своим абонентам до 100 рублей на оплату товаров и услуг с помощью смартфона.

Воспользоваться денежным лимитом можно будет через приложение v-banking, а вернуть их без процентов попросят до 20 числа следующего месяца. Новая финансовая услуга «v-кошелек» представлена на выставке «ТИБО-2017», сообщили в пресс-службе компании.

После коммерческого запуска «v-кошелька» получить до 100 рублей на собственные нужды изначально смогут только абоненты velcom, являющиеся физическими лицами. Деньги можно использовать для оплаты почти всех услуг через ЕРИП – от коммунальных платежей до детских кружков. Средства также можно тратить на приобретение товаров в интернет-магазинах, которые представлены в едином расчетном пространстве.

Полученным денежным лимитом можно пользоваться до 20 числа следующего месяца. В зависимости от дня, когда он был использован, срок рассрочки варьируется от 21 до 50 дней. Чтобы получить доступ к услуге, не нужно предоставлять паспортные данные, заполнять анкеты, предоставлять кредитную историю или справки о доходах.

Деньги на оплату услуг можно взять без процентов. Существует лишь абонентская плата за «v-кошелек», которая составляет 3 рубля в месяц. При этом первый месяц абонплата отсутствует.

«Белорусы нередко сталкиваются с необходимостью срочно оплатить какую-то услугу или приобрести товар через интернет, когда на карточке нет средств. Теперь все станет гораздо проще – можно взять у velcom до 100 рублей, использовать их для совершения платежа и через месяц-полтора вернуть обратно, – пояснили в velcom. – Причем после запуска такая возможность появится для наших абонентов, вне зависимости от того, услугами какого банка они пользуются и пользуются ли вообще».

Приложение v-banking претерпело и другие изменения. В частности, сменился интерфейс: пользоваться виртуальным «кошельком» стало удобнее, а дизайн можно «настроить» под свой собственный вкус. Кроме того, теперь при оплате любых услуг, хотя бы одна из которых принадлежит velcom, на сумму свыше 10 рублей абонент в качестве бонуса получает 250 МБ интернет-трафика. Новая версия приложения будет доступна на смартфонах под управлением ОС Android и iOS.

Мобильное приложение v-banking позволяет использовать смартфон для оплаты услуг и денежных переводов. Работает оно с карточками всех белорусских банков. С его помощью можно по ключевым словам искать услуги в ЕРИП и совершать платежи без комиссии. Также можно переводить деньги с одной банковской карты на другую по номеру телефона. Для доступа к сервису используется 4-значный пароль, который можно выбрать самостоятельно.