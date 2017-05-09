Физик рассказал, где электромагнитное излучение в городе самое высокое и почему стоит предпочесть бетонные дома

— Вся техника, которая существует сегодня, делает нашу жизнь в разы удобнее. Однако работа многих устройств сопровождается электромагнитным излучением. Совокупность всех электромагнитных излучений имеет общее название — «электросмог».

Работа устройств беспроводной связи сопровождается излучением сверхвысокочастотных (СВЧ) электромагнитных волн с частотами порядка сотен и тысяч мегагерц. Остановимся на этих устройствах подробнее. Излучение от них оказывает вредное воздействие на наше здоровье, а особенно — на здоровье детей. У излучения от мобильных телефонов есть два эффекта: термический и информационный. Термический эффект заключается в виде нагрева тканей, в частности, тканей мозга, что может привести к нарушению работы его клеток. Информационный эффект проявляется через взаимодействие генерируемых устройством волн, которые взаимодействуют с электромагнитными волнами головного мозга и ухудшают их динамику. Все это может вызвать возникновение головных болей, нарушение концентрации внимания, сна, появление слабости, хронической усталости, потери работоспособности, ухудшение работы сердечнососудистой системы. Есть исследования, которые показывают, что чем больше у человека стаж пользования мобильным телефоном, тем у него выше риск заболеть раком мозга.

Wi-Fi оказывает такое же влияние на людей, как и мобильные телефоны, только мощность излучения Wi-Fi-передатчиков меньше. Однако более слабое воздействие «компенсируется» его длительностью. Если по мобильному телефону мы поговорили и положили его в сторону, то Wi-Fi воздействует на нас всe то время, пока включен роутер и идeт обмен данными. Таким образом, если мы много времени проводим в офисе или кафе, где есть беспроводной интернет, то получаем вполне ощутимую дозу облучения.