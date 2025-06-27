Новая карьера: как люди из самых разных профессий легко переходят в бизнес с Ozon

Источник материала: ProBusiness

Менять профессию — не страшно. Особенно если есть понятная модель, финансовая подушка на старте и надёжный партнёр. Франшиза наоборот пункт выдачи заказов Ozon — это простой способ начать своё дело даже без бизнес-опыта.

Почему это работает?

E-commerce растёт, доставка любых товаров в ближайший пункт выдачи, где их можно забрать в удобное время становится неотъемлемой частью повседневности. Ozon — один из лидеров рынка, а значит, трафик уже есть. Всё, что нужно — выбрать правильную локацию, настроить процессы и быть в контакте с клиентами. Ozon предоставляет все необходимое для успешного бизнеса: миллионы потенциальных клиентов — уже с первого дня, удобная логистика без вашего участия, автоматизация всех процессов, обучение, маркетинговые материалы и брендирование. На все вопросы всегда готов ответить территориальный менеджер, а чтобы бизнес точно был успешен, Ozon предоставляет гарантированную финансовую поддержку до 40 800 белорусских рублей в первые полгода. Бизнес-опыт — не обязателен. Даже если вы никогда не вели бизнес, справитесь. Есть чёткий план действий, поддержка, инструкции, методички и приложение. Ozon подробно расскажет, как выбрать помещение, как поставить мебель, как выдавать и принимать посылки.

Открытие своего пункта выдачи — это прекрасная возможность добиться успеха для тех, кто хочет начать свой бизнес в динамично развивающейся отрасли с минимальным риском и максимальной поддержкой.





Крутой поворот в карьере

Сегодня среди владельцев пунктов выдачи заказов Ozon можно найти представителей самых разных профессий.

Александр начинал свой путь в интернет-торговле как обычный курьер. Уже в пандемию он увидел взрывной рост онлайн-продаж и оценил перспективы бизнеса. Вчерашний курьер стал успешным предпринимателем. Сегодня у него уже три пункта выдачи заказов в разных частях крупного города. Помещения выбирал в густонаселенных спальных районах. Обращал внимание на проходимость места и отсутствие поблизости других подобных пунктов. Эта стратегия оправдала себя на все 100%.

Мире в детстве поставили диагноз ДЦП. Несмотря на это, она окончила школу, выучила три языка и счастливо вышла замуж. Последние 10 лет работала в детском саду вахтером и остро нуждалась в деньгах. В какой-то момент брат подсказал, что можно получить дополнительный доход на открытии пункта выдачи заказов.

И это дело стало настоящим семейным подрядом: мама помогала с документами, папа — с ремонтом, сама Мира занималась организационными вопросами и подборами сотрудников. Сейчас у нее уже 10 точек.

У Михаила была своя сеть кофеен. По соседству с одной из них он и открыл свой первый пункт выдачи заказов Ozon. Он тоже сосредоточился на подборе интересных локаций — дежурил с раннего утра в понравившихся местах, чтобы оценить, сколько мимо него за это время проходит людей. В итоге новый бизнес с Ozon оказался настолько прибыльным и менее хлопотным, что сеть кофеен Михаил решил закрыть. По его опыту слагаемые успеха пунктов выдачи Ozon: грамотный выбор локации, желательно — в новостройках, хорошая техника, стрессоустойчивые сотрудники и клиентоориентированность.

Галина в юности развивала магазин по продаже телефонов, но бизнес не пошел. Потом нашла себя в профессии портного, но даже тогда ее не отпускала мысль найти дополнительный доход. Проработав два года в ателье по графику 2/2 она решила открыть свой пункт выдачи заказов Ozon. Для Галины это стало возможностью совмещать два вида деятельности и создать финансовую «подушку безопасности» для своей дочери-студентки. Выбрала место рядом с домом, чтобы не разрываться и всегда иметь возможность контролировать бизнес. Большую роль сыграла финансовая поддержка — в первые полгода Ozon выплачивает до 40 800 белорусских рублей на развитие каждой точки. Эти деньги позволили быстро выйти на самоокупаемость и даже запустить два новых пункта.