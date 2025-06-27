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Новая карьера: как люди из самых разных профессий легко переходят в бизнес с Ozon
27.06.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Менять профессию — не страшно. Особенно если есть понятная модель, финансовая подушка на старте и надёжный партнёр. Франшиза наоборот пункт выдачи заказов Ozon — это простой способ начать своё дело даже без бизнес-опыта.
Почему это работает?
Открытие своего пункта выдачи — это прекрасная возможность добиться успеха для тех, кто хочет начать свой бизнес в динамично развивающейся отрасли с минимальным риском и максимальной поддержкой.
Крутой поворот в карьере
Сегодня среди владельцев пунктов выдачи заказов Ozon можно найти представителей самых разных профессий.
Александр начинал свой путь в интернет-торговле как обычный курьер. Уже в пандемию он увидел взрывной рост онлайн-продаж и оценил перспективы бизнеса. Вчерашний курьер стал успешным предпринимателем. Сегодня у него уже три пункта выдачи заказов в разных частях крупного города. Помещения выбирал в густонаселенных спальных районах. Обращал внимание на проходимость места и отсутствие поблизости других подобных пунктов. Эта стратегия оправдала себя на все 100%.
Мире в детстве поставили диагноз ДЦП. Несмотря на это, она окончила школу, выучила три языка и счастливо вышла замуж. Последние 10 лет работала в детском саду вахтером и остро нуждалась в деньгах. В какой-то момент брат подсказал, что можно получить дополнительный доход на открытии пункта выдачи заказов.
И это дело стало настоящим семейным подрядом: мама помогала с документами, папа — с ремонтом, сама Мира занималась организационными вопросами и подборами сотрудников. Сейчас у нее уже 10 точек.
У Михаила была своя сеть кофеен. По соседству с одной из них он и открыл свой первый пункт выдачи заказов Ozon. Он тоже сосредоточился на подборе интересных локаций — дежурил с раннего утра в понравившихся местах, чтобы оценить, сколько мимо него за это время проходит людей. В итоге новый бизнес с Ozon оказался настолько прибыльным и менее хлопотным, что сеть кофеен Михаил решил закрыть. По его опыту слагаемые успеха пунктов выдачи Ozon: грамотный выбор локации, желательно — в новостройках, хорошая техника, стрессоустойчивые сотрудники и клиентоориентированность.
Галина в юности развивала магазин по продаже телефонов, но бизнес не пошел. Потом нашла себя в профессии портного, но даже тогда ее не отпускала мысль найти дополнительный доход. Проработав два года в ателье по графику 2/2 она решила открыть свой пункт выдачи заказов Ozon. Для Галины это стало возможностью совмещать два вида деятельности и создать финансовую «подушку безопасности» для своей дочери-студентки. Выбрала место рядом с домом, чтобы не разрываться и всегда иметь возможность контролировать бизнес. Большую роль сыграла финансовая поддержка — в первые полгода Ozon выплачивает до 40 800 белорусских рублей на развитие каждой точки. Эти деньги позволили быстро выйти на самоокупаемость и даже запустить два новых пункта.
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Менять профессию - не страшно. Особенно если есть понятная модель, финансовая подушка на старте и надёжный партнёр. Франшиза наоборот пункт выдачи заказов Ozon - это...
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