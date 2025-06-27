Минчанин купил старую панскую школу в глуши и превратил ее в современный дом. Побывали там

Площадь была разделена на небольшие классы. Из нетипичного - высокие потолки. Интерьер был мрачный: пол с дырками, печи разваливались. Решения о том, каким будет ремонт, принимались в процессе его очистки.

- С лицевой стороны дома была входная группа с темным холодным помещением. Так как я рассматривал этот дом только для отдыха, понимал, что для хранения вещей мне такая подсобка не нужна. Сруб с этой стороны мы разобрали и на этом месте обустроили крытую террасу с видом на участок. Решил отказаться я и от главного атрибута хаты – печки. Их здесь было две. Мастера мне даже предлагали их выровнять, но мне хотелось убрать из комнат этот деревенский запах. Он мне не нравился.

Вместо этого Костя поставил чугунную. Она занимает меньше места, быстро прогревается и сохраняет тепло.