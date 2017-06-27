Лимит на фрукты и цветы: сколько можно провозить через границу

МИНСК, 28 июн — Sputnik. С 1 июля 2017 года вступают в силу четыре ключевых документа ЕАЭС, которые создадут единую нормативно-правовую базу в сфере карантина растений в странах евразийской "пятерки" — Беларуси, России, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

В частности, вступают в силу:

Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС;

Единые карантинные фитосанитарные требования к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС;

Единые правила и нормы обеспечения карантина растений на таможенной территории ЕАЭС;

Порядок лабораторного обеспечения карантинных фитосанитарных мер.

"Вступление в силу единых союзных документов позволит устранить препятствия при перемещении товаров по всей территории ЕАЭС и облегчить работу предпринимателей. Партия прошедшей контроль подкарантинной продукции на таможенной границе Союза и признанной свободной от карантинных объектов сможет свободно перемещаться по всей таможенной территории", — пояснили Sputnik в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

До 1 июля в странах ЕАЭС действуют национальные перечни карантинных объектов и национальные карантинные фитосанитарные требования, что определяет различия в оценке карантинного фитосанитарного состояния продукции при проведении контроля (надзора) на таможенной границе Союза. Именно это является одной из причин ограничения ее перемещения между государствами ЕАЭС.

Овощи, фрукты и букеты

Эти четыре документа ЕАЭС, которые вступают в силу с 1 июля, затрагивают и простых граждан, которые пересекают границы евразайиской "пятерки" на судах, самолетах, поездом или в автомобиле.

Документами определено, что гражданин может ввезти на территорию ЕАЭС без фитосанитарного сертификата не более 5 килограммов овощей и фруктов, а также не более трех букетов цветов. В случае если объемы ввоза превышают эти нормы, гражданину потребуется предъявить при въезде на таможенную территорию ЕАЭС фитосанитарный сертификат.

В эти нормы также входят орехи, бобовые культуры, грибы и ягоды, в том числе дикорастущие.

Букет не может содержать более 15 штук цветков или иных растений.

При ввозе арбузов будет учитываться их общий вес, разделенный на количество въезжающих граждан. То есть один гражданин без сертификата сможет ввезти сладкую ягоду весом не более 5 килограммов.

Для несовершеннолетних детей нормы ввоза такие же, как и для взрослых. Поэтому семейная пара, к примеру, или мама с ребенком сможет позволить себе арбуз весом до 10 килограммов.

Нормами ЕАЭС определено, что граждане могут получить фитосанитарный сертификат по месту отправления груза или его выращивания. Обратиться за получением сертификата следует в инспекцию по карантину растений, туда же потребуется представить для досмотра ввозимую продукцию. При этом, в каждом государстве существуют свои условия получения фитосанитарного сертификата. Как правило, их выдача платная.

Излишки продукции изымут прямо на границе или вернут владельцам обратно.

Нормы по ввозу продуктов остаются

В ЕАЭС также существуют нормы ввоза продуктов гражданами для личного пользования, они с 1 июля не изменяются.

Так, при поездке за пределы ЕАЭС чаще, чем один раз в три месяца, гражданин может ввезти не более 10 килограммов продуктов. Если частота поездок больше, чем один раз в семь дней, то норма составляет 5 килограммов.

Нормы по ввозу спиртного и табачных изделий в ЕАЭС, а также наличных денежных средств не изменились.

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