В Беларуси не ждут сверхдоходов от калийных удобрений до 2020 года

На минувшей неделе российский «Уралкалий» опередил Белорусскую калийную компанию (БКК) с китайским контрактом, который устанавливает ценовой ориентир для рынка. Несмотря на то, что цена в 230 долларов за тонну оказалась на 5% выше прошлогодней, в Минэкономики Беларуси предрекают давление на цены в ближайшие годы из-за роста конкуренции.



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С учетом того, что импорт калия в КНР лицензируется, все поставщики подписывают ежегодные контракты по одной и той же цене. Обычно компания, заключавшая первой контракт с Китаем, договаривалась на большие, чем конкуренты, объемы поставок.

«В настоящий момент мы обсуждаем объемы поставок, — сказали TUT.BY в Белорусской калийной компании, комментируя ход переговоров. — Сейчас наблюдается большой спрос, как в Китае, так и на мировом рынке в целом. Принимая это во внимание, вероятно, запросы китайских импортеров будут удовлетворены не в полной мере, так как для БКК первоочередными являются цена и доходность от экспорта».

Ранее «Уралкалий» первым из крупнейших производителей заключал контракты с ключевыми потребителями в Китае и Индии. Однако в последние два года его опережал трейдер «Беларуськалия» БКК, который, по мнению российских калийщиков, к тому же демпинговал.

В этом году доводится слышать алаверды от белорусской стороны. «Оценивая ситуацию в целом, отметим, что мы провели 8 раундов официальных переговоров с китайскими покупателями, последний из которых состоялся в Пекине 13 июля, и работали над значительно большим увеличением цены, учитывая повышающуюся ценовую тенденцию и спрос на мировом рынке», — говорится в ответе БКК.

Впрочем, недавно появились признаки того, что «Уралкалий» и «Беларуськалий», до середины 2013 года имевшие совместный трейдинг через БКК, могут вернуться к координации продаж. За прошедшие четыре года цены на калий упали вдвое. Недавно российская сторона вновь высказывала заинтересованность в возобновлении совместных продаж.

13 июня в Администрации президента Беларуси прошла встреча по этому поводу. Чтобы сблизить позиции «Уралкалия» и БКК, в Минск приезжали бизнесмен Михаил Гуцериев и банкир Герман Греф. Но стороны не смогли прийти к общему знаменателю.

Ни одна из сторон не комментирует ход переговоров. России выгодны совместные продажи калийных удобрений с Беларусью, поскольку это поможет стабилизации цен на рынке, сказал на днях журналистам замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб. «Нам выгодно сотрудничество с Белоруссией в этом направлении, потому что это в любом случае будет приводить к определенного рода позитивным, в хорошем смысле этого слова, последствиям. Даже не с точки зрения низких или высоких цен, а стабилизации ценообразования», — сказал Цыб (цитата по ПРАЙМ). Комментируя ход переговоров между «Уралкалием» и БКК о возобновлении совместных продаж удобрений, замминистра сообщил, что диалог продолжается.

По словам информированного собеседника в Беларуси, сторонами обсуждается возможная конфигурация сделки, но белорусская позиция трансформировалась из «взаимовыгодной основы» в «интересные [для Беларуси] условия». «Вы понимаете, что здесь есть разница. Беларусь, наученная горьким опытом, пытается себя обезопасить и выбить самые лучшие условия», — сказал источник. «Все хотят резкого скачка цен: и „Белкалий“, и „Уралкалий“. Но то, что совместный альянс это принесет, очень спорное утверждение», — добавил он.

Поэтому пока в Беларуси готовятся жить в ближайшие несколько лет не рассчитывая получить сверхприбыль в калийной сфере. По крайней мере это следует из проекта концепции социально-экономического развития Беларуси на 2018−2020 годы, которую разработали Министерство экономики и подведомственный ему НИИ и направили для обсуждения в госорганы.

В документе говорится, что на рынке калийных удобрений ожидается усиление конкуренции и падение цен в 2017 году, в дальнейшем до 2020 года прогнозируется небольшой рост, который, тем не менее, не позволит превысить уровень 2016 года (9,5 млн тонн при средней цене 213,9 долларов за тонну). Беларусь в ближайшие 3,5 года может экспортировать по 8,3−8,6 млн тонн калийных удобрений. При этом средневзвешенная цена (FOB/DAF) может вырасти с 203,7 до 209 долларов за тонну, следует из концепции.

«Данные выкладки с горизонтом 2−3 года носят очень умозрительный характер, — говорит один из участников рынка. — И правда лишь в том, что грядет усиление конкуренции, на рынок выходит несколько новых калийных проектов. Но никто не знает, что будет происходить в геополитике, как поведут цены на нефть, какая будет погода. А это моменты, от которых зависит ситуация на калийном рынке».