|
Минские власти не разрешили БНФ протестовать против военных учений у посольства России
27.07.2017 14:07 — Новости Экономики | Tut.by
Мингорисполком отказал главе минской организации БНФ Дмитрию Касперовичу в заявке на проведение пикета против военных учений «Запад-2017» напротив посольства России в Минске. БНФ планировал акцию сегодня, в
«Заявка была подана на площадку перед домом 26 по ул. Старовиленской в соответствии с требованиями законодательства, в том числе было точно выполнено требование закона, что массовые акции не могут проводиться ближе 50 метров от дипломатических представительств», — отмечает
Однако Мингорисполком сообщил, что из заявки непонятно, где конкретно БНФ хочет провести пикет. А во-вторых, в этом месте планируется ремонт уличного освещения, что считается небезопасными работами.
В партии БНФ сообщают, что датированный 21 июля ответ был передан заявителям лишь 25 июля «после многочисленных запросов в Мингорисполком».
— Таким образом, власти в очередной раз нарушили требование закона о рассмотрении заявлений о проведении массовых мероприятий не позднее чем за пять дней до предполагаемой даты проведения.
Оппозиция не в первый раз критикует минские власти за задержки ответов на заявки на акции протеста. Такой спор о заявке на шествие в День Воли 25 марта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мингорисполком сообщил, что из заявки непонятно, где конкретно БНФ хочет провести пикет. А во-вторых, в этом месте планируется ремонт уличного освещения.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии