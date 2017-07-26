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Минские власти не разрешили БНФ протестовать против военных учений у посольства России

27.07.2017 14:07 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мингорисполком отказал главе минской организации БНФ Дмитрию Касперовичу в заявке на проведение пикета против военных учений «Запад-2017» напротив посольства России в Минске. БНФ планировал акцию сегодня, в 27-ю годовщину принятия Верховным советом БССР Декларации о суверенитете.


Пикета «Молодого фронта» у посольства РФ в апреле 2016 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Заявка была подана на площадку перед домом 26 по ул. Старовиленской в ​​соответствии с требованиями законодательства, в том числе было точно выполнено требование закона, что массовые акции не могут проводиться ближе 50 метров от дипломатических представительств», — отмечает пресс-служба БНФ.

Однако Мингорисполком сообщил, что из заявки непонятно, где конкретно БНФ хочет провести пикет. А во-вторых, в этом месте планируется ремонт уличного освещения, что считается небезопасными работами.


Фото пресс-служба БНФ

В партии БНФ сообщают, что датированный 21 июля ответ был передан заявителям лишь 25 июля «после многочисленных запросов в Мингорисполком».

— Таким образом, власти в очередной раз нарушили требование закона о рассмотрении заявлений о проведении массовых мероприятий не позднее чем за пять дней до предполагаемой даты проведения.

Оппозиция не в первый раз критикует минские власти за задержки ответов на заявки на акции протеста. Такой спор о заявке на шествие в День Воли 25 марта дошел до суда. Тогда Мингорисполком передал заявителям ответ 24 марта вечером. Они в свою очередь отказались от проведения акции, она прошла без санкции властей и закончилась массовыми задержаниями. Но минские суды стали на сторону городских властей.

 
Теги: Минск
 
 
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Мингорисполком сообщил, что из заявки непонятно, где конкретно БНФ хочет провести пикет. А во-вторых, в этом месте планируется ремонт уличного освещения.

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