Раскрепощение бизнеса по-белорусски: Лукашенко боится потерять контроль

Власти боятся ошибиться в вопросе раскрепощения деловой инициативы и не намерены ослаблять жесткий контроль над бизнесом и экономикой.

Сегодня Александр Лукашенко напомнил, что пакет документов, направленных на стимулирование деловой инициативы, должен быть выверенным, а вектор правового регулирования - правильным. Об этом президент заявил 8 августа во время доклада по вопросам выполнения поручений о стимулировании деловой инициативы.

«Окончательное решение по этим документам должно быть четко выверенным и в полной мере отвечать интересам нашей страны. Необходимо быть абсолютно уверенными в правильности задаваемого вектора правового регулирования сферы предпринимательства», - сказал Александр Лукашенко.

Президент также заявил, что раскрепощение деловой среды не должно привести к утрате контроля государством над экономикой.

«Люди нам потом этого не простят. Если что-то случится, спрос будет с нас, с власти, и меньше - с бизнеса», - уверен президент.

Лукашенко отметил, что государство готово провести реформу для бизнеса, дав ему определенные свободы и устранив излишние требования к субъектам хозяйствования. Президент пообещал устранить все «ненужные, мешающие работе административные барьеры и процедуры», однако неоднократно выразил ряд опасений, с этим связанных.

«Представленные к рассмотрению нормативные акты содержат ряд довольно серьезных новаций для экономической сферы - от уведомительного принципа начала осуществления отдельных видов экономической деятельности до системы выборочных проверок. Это, бесспорно, серьезный шаг на пути повышения доверия к деловому сообществу», - отметил президент и потребовал, чтобы к октябрю был подготовлен пакет соответствующих документов.

Однако ожидать от властей уменьшения регулирования просто так не приходится. По словам президента, государство, отменяя барьеры, многократно повышает ответственность самих предпринимателей, причем наказание за проступки может быть суровым. Во всяком случае, президент сегодня это пообещал в свойственной ему манере: «Не дай бог, после первого октября, когда эти документы вступят в силу, кто-то где-то не так будет себя вести - мало не покажется, я вам гарантирую».

Меры по стимулированию деловой активности уместят в десять правовых актов, по каждому из которых президент намерен заслушать доклад и выразил готовность подписать их лишь после того, как убедится в отсутствии вопросов по ним. Не исключено, что какие-то из документов будут пересмотрены или доработаны. При этом Лукашенко особо подчеркнул, что в данном вопросе «нельзя ошибиться».

Лукашенко также призвал предпринимателей быть более ответственными и при осуществлении бизнеса заботиться не только о своем благосостоянии, но и об эффективности государства. Президент также высказал опасение возникновения в стране разрыва между бедными и богатыми, что неизбежно приведет к социальным волнениям.

Кроме того, президент отметил, что в бизнесе надо надеятся на свои навыки и знания, работать, а не бегать по площадям, «рыдая о том, что государство что-то не создало».