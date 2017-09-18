Власти думают уменьшить штрафы для бизнеса и практику конфискации имущества

В Беларуси предоставят большую свободу бизнесу, но должен быть соблюден баланс в плане ответственности за нарушения. На это обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня с докладом директора Национального центра законодательства и правовых исследований Вадима Ипатова по законопроекту о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, пишет БЕЛТА.

Проект документа направлен на либерализацию законодательства об административной ответственности в части предпринимательской деятельности. Александр Лукашенко заметил, что Беларусь в этой сфере будет среди ведущих государств.

«Мы даем большую свободу нашему бизнесу. Беспрецедентную свободу и льготы — идите работайте. С другой стороны — жесточайшая ответственность за нарушения. Чтобы не получилось, что мы продекларировали ответственность субъектов хозяйствования, юридических лиц, ремесленников и прочих за нарушения, а на самом деле вторым нормативным правовым актом — законом — перечеркнули все это: свобода полная — ответственности мало или ее нет. Чтобы этот баланс был соблюден», — предупредил президент.

Глава государства рассказал, что при выработке нормативных правовых актов по развитию предпринимательства представители бизнес-сообщества жаловались на непомерно тяжелые штрафы и другие административные наказания. «Вы предлагаете эти штрафы существенно уменьшить по определенным статьям, сократить сферу применения практики конфискации имущества», — отметил Александр Лукашенко.

Закрепляются условия привлечения субъектов хозяйствования к административной ответственности. Также будет расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности при условии устранения нарушений и исключены из законодательства невостребованные на практике составы нарушений. «Давайте обсудим этот проект закона, который должен быть рассмотрен в парламенте. К 1 октября, как обещали, мы должны ввести эти нормы в действие. Уложимся или нет?» — поинтересовался президент.

Вадим Ипатов доложил, что основная задача законопроекта — обеспечить разумный и справедливый баланс. Налагаемые взыскания должны быть соразмерны причиненному ущербу, при этом выплата штрафов не должна приводить к ликвидации предприятий и сдерживанию деловой инициативы. В то же время административные санкции должны обеспечивать экономическую безопасность и порядок в сфере предпринимательства.

«Мы снимаем практически все барьеры»

Предложения Совета по развитию предпринимательства будут обязательны к рассмотрению правительством. Это предложение поддержал президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая с докладом министра экономики Владимира Зиновского по вопросу повышения роли Совета по развитию предпринимательства при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вы предлагаете принять решения по Совету по развитию предпринимательства при Президенте, чтобы он был более вовлечен в процессы, которые происходят в среде предпринимателей. Особенно когда мы меняем какие-то правила или появляются новые правила, чтобы совет мог вносить предложения, обсуждать эти предложения в правительстве, министерствах, ведомствах. Хорошая норма, я с ней согласен: если совет вносит предложение в правительство, оно обязательно должно быть рассмотрено. Я согласен с повышением роли совета. Мы должны еще раз посмотреть на состав этого совета и сделать его действенным инструментом», — сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что снятие административных барьеров должно повлечь усиление ответственности бизнеса. «Мы снимаем практически все барьеры. С другой стороны, я требовал жесточайшую ответственность бизнесменов, руководителей компаний за результат, за то, что происходит у них в фирмах. Допустил какие-то просчеты, не дай бог, погибли люди — собирайся и иди в тюрьму. А как иначе: вот вам свобода и никакой ответственности? Нет», — отметил Глава государства.

При этом Александр Лукашенко добавил, что встречался с бизнесменами, и они согласны с требованиями по усилению ответственности. «И меня уже многие предупреждают: смотрите не уйдите от контроля за нами. Если вы не хотите потерять управляемость в экономике и, дословно говорю, породить в стране бардак, контроль должен быть. Я против излишнего контроля, но надо оставить те контрольные функции, которые нужны государству», — заявил президент.