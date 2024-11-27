Кибербезопасность, цифровизация и тренды в мире технологий. О чем говорили на А1 Tech Day 2024?

Источник материала: ProBusiness





26 ноября уже в третий раз прошла ежегодная конференция о технологических трендах и инновациях — А1 Tech Day 2024 . В этом году число участников составило около 1000 человек. Как прошло мероприятие и какие полезные доклады прозвучали для бизнеса? Подробности в репортаже «Про бизнес».

«Цифровизация поможет работать более эффективно»

На открытии конференции А1 Tech Day 2024 со вступительным словом выступил министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган.





— Интерес к темам, которые освещаются на А1 Tech Day, только растет. Это не может не радовать. Министерство связи и информатизации постоянно работает над тем, чтобы создать хорошие условия для цифровых проектов, которые могут применяться во всех отраслях экономики. Работа ведется по многим направлениям — от инфраструктуры до нормативных документов, так как считаем, что цифровизация поможет работать еще эффективнее. Мне приятно, что коллектив единомышленников, который собирается на конференции, с каждым годом увеличивается. Это значит, что мы идем в верном направлении.











Использование технологических инноваций в трансформации бизнеса

Юрий Левданский, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам в A1, рассказал о том, как новые технологии могут влиять на бизнес-процессы в компаниях.





— Главная цель, которую мы ставим при проведении конференции, — рассказать о трендах в мире технологий, поделиться опытом и создать площадку для общения между нашими клиентами. Технологии — это один из главных двигателей экономики. Информация, которой мы делимся, действительно помогает компаниям, например, повышает эффективность бизнес-процессов.

Одна из главных тем, которую поднимаем на нашем мероприятии — кибербезопасность. В нашей стране эта сфера достаточно хорошо регулируется. Появились и новые требования к крупным игрокам на рынке — обязательное создание Центров кибербезопасности, к которым предъявляются серьезные требования.





Отдельно спикер отметил и тренды в мире технологий. Главный из них — внедрение искусственного интеллекта. Существует множество направлений в бизнесе, где можно применить ИИ, например, автоматизация, Big Data, программное обеспечение, финансовое направление, аналитика и другие сферы. Однако Юрий Левданский подчеркнул, что у новых технологий могут быть не только плюсы, но и риски.

— У технологий искусственного интеллекта есть свои возможности, среди которых я бы отметил повышение эффективности и уровня автоматизации, улучшение процесса принятия решений, улучшение пользовательского опыта и персонализация, а также новые источники дохода.

Однако нельзя обойтись и без проблем, с которыми можно столкнуться при внедрении ИИ: высокий уровень инвестиций, негативное восприятие сотрудниками, потенциальное сокращение рабочих мест и зависимость от алгоритмов ИИ. Важно отметить и существующие риски при работе с искусственным интеллектом: проблемы конфиденциальности и безопасности данных, реструктуризация рабочей силы.





Также спикер поделился кейсами А1, например, анализом результатов после внедрения технологий искусственного интеллекта в службу технической поддержки. Еще один успешный пример: промокоды в онлайн-кинотеатре VOKA, где каждый желающий мог из собственной фотографии с помощью ИИ превратить себя в супергероя. Таким образом удалось добиться большей вовлеченности пользователей.





CPaaS: Новый уровень коммуникаций для бизнеса

О готовом программном решении для коммуникации с клиентами и сотрудниками (CPaaS) рассказал Павел Гаврилов, архитектор по унифицированным коммуникациям в A1.





— При работе с клиентами существуют разнообразные каналы коммуникации, среди которых можно отметить голосовые звонки, текстовые сообщения и видеозвонки. Когда нет единой платформы для коммуникации, возникают трудности, например, в недоступности информации, переключении между различными приложениями, а также в усложненном взаимодействии. Конечно же, такие проблемы могут негативно сказываться на клиентском опыте: уменьшается лояльность клиентов и снижается удовлетворенность услугами компании.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, можно использовать единую платформу — CPaaS. Это несколько сервисов, доступных через единый API. CPaaS поможет интегрировать все каналы связи, снизит затраты, предоставит аналитику и отчеты. Конечно же, такая система обладает гибкостью и масштабируемостью, а также безопасна в использовании.





Подведем итог. Какие главные преимущества можно отметить у CPaaS?

Облачное решение обеспечивает одновременный удаленный доступ к коммуникационной платформе пользователям по всему миру;

Провайдер отвечает за производительность, безопасность и инфраструктуру, освобождая заказчика от необходимости в собственных дорогостоящих решениях;

С помощью CPaaS можно получить аналитику и отчеты по заданным направлениям.

Повышение эффективности бизнеса с помощью технологий IoT

Евгений Левданский, начальник управления инфраструктурных решений в А1, поделился информацией о том, как технологии IoT могут быть полезны бизнесу.





— Для понимания, что такое IoT, необходимо расшифровать несколько важных терминов:

M2M — автоматизированный обмен данными между устройствами без вмешательства человека.

IoT- межмашинное взаимодействие через интернет.

NB-IoT — стандарт сотовой связи, который основан на технологии LTE.

На данный момент в мире 173 оператора активно инвестируют в NB-IoT. Отметим, что 128 из них внедрили или запустили в коммерческий доступ сети NB-IoT. 25 компаний только планируют запуск или запустили соответствующий пилотный проект, а оставшиеся 20 операторов оценивают или тестируют технологию NB-IoT.

В 2018 году компания А1 первой запустила сеть NB-IoT в Беларуси и Восточной Европе. Мы организовываем покрытие на территории нашей страны в соответствии с заявками от партнеров и клиентов.





Отмечу, что компания А1 уже запустила покрытие сетью NB-IoT на 947 базовых станциях по всей территории Беларуси, обеспечив качественную связь свыше 30 тысячам IoT-устройств.

Спикер также рассказал, какой курс сейчас держит компания А1 на рынке IoT:

Отраслевая экспертиза по направлениям автоматизации (развитие команды: проектирование, специалисты по автоматизации);

Внедрение собственной универсальной платформы;

Обеспечение комплексной защиты предлагаемых клиентам IoT-коммуникаций;

Партнерство с производителями устройств «нижнего» и «среднего» уровней (альтернативы дорогостоящему оборудованию) в системах автоматизации.

Отдельно спикер рассказал и про платформу «Интеллектуальный мониторинг»:

— «Интеллектуальный мониторинг» — это универсальная платформа для реализации дистанционного сбора и обработки данных с приборов учета, в которой пользователь сможет в удобной форме просматривать и анализировать поступившие данные. Платформа совместима с более 500 типов устройств от различных производителей оборудования, работая по всем современным протоколам. Полезен инструмент будет различным отраслям: от сельского хозяйства и здравоохранения до сферы управления природными ресурсами.

Взломать нельзя оставить. Что выбирает киберпреступник глядя на вашу компанию?

Клавдий Лаптенок, менеджер по развитию бизнеса информационной безопасности в A1, поднял одну из важнейших тем для бизнеса — вопросы кибербезопасности.





В своем выступлении спикер попросил оранизации ответить на вопрос честно: от кого и чего бизнес защищается? На выбор три варианта: от внешнего злоумышленника, от внутреннего злоумышленника или от ответственности перед регулятором. Как отметил Клавдий Лаптенок, если дело только в страхе за ответственность перед регулятором, то дальнейшие действия не будут иметь никакого смысла.

— Три вопроса, которые должны быть четкими и прямыми в подходах к киберзащите:

Кто хочет нас взломать и какие у них мотивы?

Какая наша «поверхность атаки»?

Какой ущерб будет в результате кибератаки?

Киберпреступники атакуют активы. Им безразлично, насколько детально описаны процессы в политиках безопасности. Без технической реализации процессов нет проактивной защиты перед злоумышленниками.





Бизнес может думать, что исключительно использование антивируса защищает от киберпреступников. Однако это ошибочное мнение. Стоит понимать, что антивирусы работают на основе базы данных известных угроз. Они не способны обнаружить новые или измененные киберугрозы, а также атаки без файлов, использующие инструменты системы.

Спикер также привел интересную статистику:

От тактики «Первоначального доступа» до «Деструктивного воздействия» проходит от 5 до 10 дней;

3 из 4 компаний после кибератаки узнают о ней через партнеров или клиентов;

52% киберпреступников мотивированы финансовой выгодой в случае успеха атаки;

8 из 10 специалистов по ИБ утверждают, что безопасность их организаций все больше зависит от их партнеров и клиентов.

И на этом программа выступлений спикеров не заканчивалась. В мероприятии приняли участие многие известные компании: Kaspersky, Yandex, Secure-T, UserGate, ELMA, X-Labs, Falcongaze, Код безопасности, S-Crypto, True Conf. Ознакомиться с актуальными инструментами и решениями можно было и на стендах. Как и всегда, у А1 получилось сделать «концентрированную» программу, чтобы за один день рассказать многочисленным участникам обо всех трендах в мире технологий и в сфере информационной безопасности.