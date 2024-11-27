Как работают законы Гравитации для Битрикс24?

Источник материала: ProBusiness





Представьте, что ваш бизнес — это ракета, а новое обновление Битрикс24 «Гравитация» — топливо, которое поможет выйти на новую орбиту. CRM #1* представила 6 новых инструментов для совместной работы компаний любого размера и повышения эффективности продаж, усиленных AI.

Продуктовые новинки





Инструмент, который позволяет создавать отдельные рабочие пространства для взаимодействия с подрядчиками и внешними партнерами прямо в Битрикс24. Все нужные инструменты для продуктивной работы — в одном месте. Забудьте про путаницу в сервисах и посторонние чаты. Ваши сотрудники остаются в привычном интерфейсе корпоративного мессенджера, куда вы приглашаете внешних пользователей. Теперь вся работа с подрядчиками и клиентами становится проще, быстрее и безопаснее. Вы экономите время, повышаете эффективность и исключаете риски, связанные с работой в разных приложениях.



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Доводилось «рисовать» структуру проекта на флипчарте? Визуализация задач и идей помогает командам не только лучше систематизировать информацию, но и ускоряет принятие решений. Для креативных агентств и IT-компаний это особенно важно: вы быстрее адаптируетесь к изменениям, наглядно видите приоритеты и не теряете фокус. Так можно избежать путаницы, сэкономить время и повысить эффективность работы всей команды. Теперь внутри Битрикс24 — знакомый многим формат досок, только лучше. Больше не нужно регистрироваться в сторонних системах, вспоминать логин и пароль, настраивать права доступа. Все сразу готово к работе, а если вы до этого работали в Miro, то возможен быстрый импорт ваших досок.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Автоматизация бронирования встреч и ресурсов избавляет от накладок и дублирования, делая процесс максимально удобным и эффективным. Это особенно важно для компаний в сфере услуг в пиковые часы, когда записывается много клиентов, легко возникают накладки — люди записываются на одно и то же время или забывают о встрече. Онлайн-запись решает эту проблему, автоматически синхронизируя расписания специалистов и клиентов, чтобы каждый клиент получил нужное время, а специалисты — полную загрузку.





Сайты с AI : быстро и просто

Да-да, с помощью встроенного AI-помощника Copilot можно быстро создавать сайты. Нейросеть сама генерирует структуру и тексты сайта по запросу, что значительно экономит время. Можно легко редактировать сайт в режиме диалога с AI, не имея технических навыков.

Битрикс24 Синк до 1000 участников

Теперь рабочие созвоны в Синке более организованные и полезные. AI-помощник CoPilot проанализирует встречу и подготовит краткое резюме, которое сэкономит вам время и силы:

Зафиксирует важные договоренности, чтобы ни одна из инициатив не была забыта, и вы всегда могли вернуться к ним.

Подскажет, как сделать обсуждения более эффективными и нацеленными на результат.

Оценит вклад каждого участника, что поможет избежать недопонимания и повысить командную вовлеченность.

Проанализирует идеи и предложит улучшения, чтобы каждое обсуждение вело к конкретным действиям.

Сделает полную расшифровку встречи, чтобы все моменты были зафиксированы и не потеряны.





С Copilot Follow-Up вы не теряете важные детали, улучшаете качество работы команды и ускоряете принятие решений. Ваша встреча становится не просто разговором, а основой для дальнейших действий

Готовые скрипты помогают менеджерам по продажам более уверенно общаться с клиентами. Использование аналитики позволяет выявлять успешные практики и адаптировать подходы к каждому клиенту, что ведет к увеличению конверсии.





Актуальность для различных сфер бизнеса

Каждая из новых функций Битрикс24 Гравитация может быть адаптирована под потребности различных отраслей:

Строительство и проектирование. Коллабы и Доски помогут организовать работу над проектами, улучшая коммуникацию между командами;

Коллабы и Доски помогут организовать работу над проектами, улучшая коммуникацию между командами; Маркетинг и реклама. Инструменты визуализации и AI-аналитики позволят быстрее генерировать идеи и оценивать их эффективность.

Инструменты визуализации и AI-аналитики позволят быстрее генерировать идеи и оценивать их эффективность. Сфера услуг и образование. Онлайн-запись упростит процесс управления расписанием занятий и встреч с клиентами или учениками, позволит сократить время ожидания и повысить уровень обслуживания.

Битрикс24 «Гравитация» предлагает бизнесу инструменты, которые делают работу команд эффективнее и процессы проще. С ними вы тратите меньше времени на рутину и больше — на развитие бизнеса. В условиях конкуренции важно быть впереди, и новые функции Битрикс24 помогут вам в этом, создавая удобное и продуктивное рабочее пространство.

