Как работают законы Гравитации для Битрикс24?

Представьте, что ваш бизнес — это ракета, а новое обновление Битрикс24 «Гравитация» — топливо, которое поможет выйти на новую орбиту. CRM #1* представила 6 новых инструментов для совместной работы компаний любого размера и повышения эффективности продаж, усиленных AI.
Инструмент, который позволяет создавать отдельные рабочие пространства для взаимодействия с подрядчиками и внешними партнерами прямо в Битрикс24. Все нужные инструменты для продуктивной работы — в одном месте. Забудьте про путаницу в сервисах и посторонние чаты. Ваши сотрудники остаются в привычном интерфейсе корпоративного мессенджера, куда вы приглашаете внешних пользователей. Теперь вся работа с подрядчиками и клиентами становится проще, быстрее и безопаснее. Вы экономите время, повышаете эффективность и исключаете риски, связанные с работой в разных приложениях.
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Доводилось «рисовать» структуру проекта на флипчарте? Визуализация задач и идей помогает командам не только лучше систематизировать информацию, но и ускоряет принятие решений. Для креативных агентств и IT-компаний это особенно важно: вы быстрее адаптируетесь к изменениям, наглядно видите приоритеты и не теряете фокус. Так можно избежать путаницы, сэкономить время и повысить эффективность работы всей команды. Теперь внутри Битрикс24 — знакомый многим формат досок, только лучше. Больше не нужно регистрироваться в сторонних системах, вспоминать логин и пароль, настраивать права доступа. Все сразу готово к работе, а если вы до этого работали в Miro, то возможен быстрый импорт ваших досок.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Автоматизация бронирования встреч и ресурсов избавляет от накладок и дублирования, делая процесс максимально удобным и эффективным. Это особенно важно для компаний в сфере услуг в пиковые часы, когда записывается много клиентов, легко возникают накладки — люди записываются на одно и то же время или забывают о встрече. Онлайн-запись решает эту проблему, автоматически синхронизируя расписания специалистов и клиентов, чтобы каждый клиент получил нужное время, а специалисты — полную загрузку.
Да-да, с помощью встроенного AI-помощника Copilot можно быстро создавать сайты. Нейросеть сама генерирует структуру и тексты сайта по запросу, что значительно экономит время. Можно легко редактировать сайт в режиме диалога с AI, не имея технических навыков.
Готовые скрипты помогают менеджерам по продажам более уверенно общаться с клиентами. Использование аналитики позволяет выявлять успешные практики и адаптировать подходы к каждому клиенту, что ведет к увеличению конверсии.
Актуальность для различных сфер бизнеса
Каждая из новых функций Битрикс24 Гравитация может быть адаптирована под потребности различных отраслей:
Строительство и проектирование. Коллабы и Доски помогут организовать работу над проектами, улучшая коммуникацию между командами;
Маркетинг и реклама. Инструменты визуализации и AI-аналитики позволят быстрее генерировать идеи и оценивать их эффективность.
Сфера услуг и образование. Онлайн-запись упростит процесс управления расписанием занятий и встреч с клиентами или учениками, позволит сократить время ожидания и повысить уровень обслуживания.
Битрикс24 «Гравитация» предлагает бизнесу инструменты, которые делают работу команд эффективнее и процессы проще. С ними вы тратите меньше времени на рутину и больше — на развитие бизнеса. В условиях конкуренции важно быть впереди, и новые функции Битрикс24 помогут вам в этом, создавая удобное и продуктивное рабочее пространство.