ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как работают законы Гравитации для Битрикс24?

27.11.2024 18:17 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Представьте, что ваш бизнес — это ракета, а новое обновление Битрикс24 «Гравитация» — топливо, которое поможет выйти на новую орбиту. CRM #1* представила 6 новых инструментов для совместной работы компаний любого размера и повышения эффективности продаж, усиленных AI.

Продуктовые новинки

Битрикс24 Коллабы


Инструмент, который позволяет создавать отдельные рабочие пространства для взаимодействия с подрядчиками и внешними партнерами прямо в Битрикс24. Все нужные инструменты для продуктивной работы — в одном месте. Забудьте про путаницу в сервисах и посторонние чаты. Ваши сотрудники остаются в привычном интерфейсе корпоративного мессенджера, куда вы приглашаете внешних пользователей. Теперь вся работа с подрядчиками и клиентами становится проще, быстрее и безопаснее. Вы экономите время, повышаете эффективность и исключаете риски, связанные с работой в разных приложениях.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Битрикс24 Доски


Доводилось «рисовать» структуру проекта на флипчарте? Визуализация задач и идей помогает командам не только лучше систематизировать информацию, но и ускоряет принятие решений. Для креативных агентств и IT-компаний это особенно важно: вы быстрее адаптируетесь к изменениям, наглядно видите приоритеты и не теряете фокус. Так можно избежать путаницы, сэкономить время и повысить эффективность работы всей команды. Теперь внутри Битрикс24 — знакомый многим формат досок, только лучше. Больше не нужно регистрироваться в сторонних системах, вспоминать логин и пароль, настраивать права доступа. Все сразу готово к работе, а если вы до этого работали в Miro, то возможен быстрый импорт ваших досок.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Битрикс24 Онлайн-запись

Автоматизация бронирования встреч и ресурсов избавляет от накладок и дублирования, делая процесс максимально удобным и эффективным. Это особенно важно для компаний в сфере услуг в пиковые часы, когда записывается много клиентов, легко возникают накладки — люди записываются на одно и то же время или забывают о встрече. Онлайн-запись решает эту проблему, автоматически синхронизируя расписания специалистов и клиентов, чтобы каждый клиент получил нужное время, а специалисты — полную загрузку.


Сайты с AI: быстро и просто

Да-да, с помощью встроенного AI-помощника Copilot можно быстро создавать сайты. Нейросеть сама генерирует структуру и тексты сайта по запросу, что значительно экономит время. Можно легко редактировать сайт в режиме диалога с AI, не имея технических навыков.

Битрикс24 Синк до 1000 участников

Битрикс24 Copilot Follow-Up

Теперь рабочие созвоны в Синке более организованные и полезные. AI-помощник CoPilot проанализирует встречу и подготовит краткое резюме, которое сэкономит вам время и силы:

  • Зафиксирует важные договоренности, чтобы ни одна из инициатив не была забыта, и вы всегда могли вернуться к ним.
  • Подскажет, как сделать обсуждения более эффективными и нацеленными на результат.
  • Оценит вклад каждого участника, что поможет избежать недопонимания и повысить командную вовлеченность.
  • Проанализирует идеи и предложит улучшения, чтобы каждое обсуждение вело к конкретным действиям.
  • Сделает полную расшифровку встречи, чтобы все моменты были зафиксированы и не потеряны.


С Copilot Follow-Up вы не теряете важные детали, улучшаете качество работы команды и ускоряете принятие решений. Ваша встреча становится не просто разговором, а основой для дальнейших действий

Скрипты продаж и Речевая аналитика с AI

Готовые скрипты помогают менеджерам по продажам более уверенно общаться с клиентами. Использование аналитики позволяет выявлять успешные практики и адаптировать подходы к каждому клиенту, что ведет к увеличению конверсии.


Актуальность для различных сфер бизнеса

Каждая из новых функций Битрикс24 Гравитация может быть адаптирована под потребности различных отраслей:

  • Строительство и проектирование. Коллабы и Доски помогут организовать работу над проектами, улучшая коммуникацию между командами;
  • Маркетинг и реклама. Инструменты визуализации и AI-аналитики позволят быстрее генерировать идеи и оценивать их эффективность.
  • Сфера услуг и образование. Онлайн-запись упростит процесс управления расписанием занятий и встреч с клиентами или учениками, позволит сократить время ожидания и повысить уровень обслуживания.

Битрикс24 «Гравитация» предлагает бизнесу инструменты, которые делают работу команд эффективнее и процессы проще. С ними вы тратите меньше времени на рутину и больше — на развитие бизнеса. В условиях конкуренции важно быть впереди, и новые функции Битрикс24 помогут вам в этом, создавая удобное и продуктивное рабочее пространство.


* По данным исследования SATIO.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представьте, что ваш бизнес - это ракета, а новое обновление Битрикс24 «Гравитация» - топливо, которое поможет выйти на новую орбиту. CRM #1* представила 6 новых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кибербезопасность, цифровизация и тренды в мире технологий. О чем говорили на А1 Tech Day 2024?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика