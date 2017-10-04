Программа появится в прямом эфире 5 октября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook .

В очередной программе « Экономика на пальцах » автор уделит основное время обновленному декрету № 3 , который уже лежит на столе у президента страны. Чего ждать белорусам? Сергей Чалый попробует дать ответ.

Также независимый аналитик десяток минут программы уделит темам прошлой передачи, а именно компании Tesla и форуму «Бизнес Будущего — 2017», на котором предлагали Беларуси стать крипто-Швейцарией для инвесторов.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 5 октября в 15.25.

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