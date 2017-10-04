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"Экономика на пальцах". В каком виде хотят вернуть декрет о тунеядцах

04.10.2017 22:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 5 октября в 15.25.

Трансляция будет доступна на YouTube-канале портала и на странице Facebook.

В очередной программе «Экономика на пальцах» автор уделит основное время обновленному декрету № 3, который уже лежит на столе у президента страны. Чего ждать белорусам? Сергей Чалый попробует дать ответ.

Также независимый аналитик десяток минут программы уделит темам прошлой передачи, а именно компании Tesla и форуму «Бизнес Будущего — 2017», на котором предлагали Беларуси стать крипто-Швейцарией для инвесторов.

Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 5 октября в 15.25.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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Сергей Чалый по доступной информации о новом декрете попробует предсказать, чего ждать белорусам.

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