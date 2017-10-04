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"Экономика на пальцах". В каком виде хотят вернуть декрет о тунеядцах
04.10.2017 22:52 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 5 октября в 15.25.
В очередной программе «
Также независимый аналитик десяток минут программы уделит темам прошлой передачи, а именно компании Tesla и форуму «Бизнес Будущего — 2017», на котором предлагали Беларуси
Помогать Сергею будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 5 октября в 15.25.
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Сергей Чалый по доступной информации о новом декрете попробует предсказать, чего ждать белорусам.
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