Беларусь может уйти из порта Клайпеды

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Беларусь может уйти из Клайпедского порта на фоне заявлений литовской стороны о "нежелательности" сотрудничества с республикой, заявил посол Беларуси в Литве Александр Король.

Посол прокомментировал заявления о возможном уходе Беларуси из портов Клайпеды — об этом говорят уже не первый год.

Динамика — положительная

Как рассказал газете "Литовский курьер" посол, перевалка через порт Клайпеды сегодня демонстрирует положительную динамику: в прошлом году через него прошли 40,14 миллионов тонн — рекорд.

"А уже в этом году мы ожидаем новостей о возможном новом рекорде. При этом, безусловно, мы с гордостью отмечаем, что солидный и очень весомый вклад в эти успехи вносят и белорусские грузы, доля которых на протяжении пяти лет неизменно превышает 30%", — добавил посол.

Вопрос переориентации белорусских грузов на другие порты, отметил посол, лежит в экономической плоскости. Король добавил: белорусские предприятия получают регулярно интересные предложения. "Не скрою, исходят они и от латвийских, и от российских портов", — добавил он.

На сегодня, добавил посол, Беларусь устраивают условия работы с портом Клайпеды.

Политика все портит

"Однако мы с грустью констатируем заявления ряда литовских политиков и руководителей ведомств о нежелательности сотрудничества с Беларусью, а также рекомендации "более тщательного выбора бизнес-партнеров и поставщиков", — добавил Король.

Дипломат предположил, что, возможно, кого-то не устраивают белорусские предприятия, "и они не желают видеть их в порту или не хотят признавать их вклад в общие достижения".

"Безусловно, наши предприятия также внимательно прислушиваются к подобного рода рекомендациям, и у них возникают закономерные вопросы, насколько долговечными могут быть взаимоотношения с партнерами при таких заявлениях и подходах?", — заключил Король.

Посол подчеркнул, что время, по его мнению, все расставит по своим местам.

Часть грузов уже пойдет в РФ

Как стало известно в начале ноября, Беларусь будет поставлять часть нефтепродуктов через российские порты — в частности, до миллиона тонн проведут через порт в Усть-Луге (Ленинградская область).

Ранее российская сторона предлагала обязать Беларусь экспортировать нефтепродукты через российские порты, однако подобное решение так принято и не было. Сегодня и в этом Беларусь предпочитает балтийские порты.