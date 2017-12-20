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Додон пригласил Лукашенко в Молдову "на белорусском тракторе посадить поле пшеницы"

21.12.2017 07:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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В ходе прямой линии 20 декабря президент Молдовы Игорь Додон заявил, что пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в гости в 2018 году, передает Sputnik Moldova.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

«В следующем году ждем в гости по моему приглашению президента Белоруссии. Предлагал, чтобы он приехал в апреле, чтобы мы вместе на белорусском тракторе засадили поле пшеницы» — сказал Додон.

Додон приезжал в Беларусь в июле этого года. Вместе с президентом Беларуси они побывали на открытии «Славянского базара» в Витебске. На встрече президентов Лукашенко заявил Додону, что Беларусь готова в любой момент сделать для Молдовы все, что в ее силах. А для возвращения молдавской делегации домой президент Беларуси одолжил самолет.

 
Теги: Витебск
 
 
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В ходе прямой линии 20 декабря президент Молдовы Игорь Додон заявил, что пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в гости в 2018 году.

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