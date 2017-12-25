Лукашенко ждет роста экономики Беларуси в 2018 году

Наступающий год станет годом выполнения планов, проектов, годом позитивного роста экономики.

Об этом заявил Александр Лукашенко 26 декабря на церемонии вручения государственных наград, сообщает пресс-служба президента.

Лукашенко отметил, что люди, которым вручаются награды, достигли отличных результатов благодаря своему профессионализму и желанию сделать что-то значимое для своей страны.

«В этом зале собрались те, кто конкретным примером показал истинную преданность своему делу. Каждое ваше достижение вселяет чувство уверенности в будущем Беларуси, гордости за наш народ», - сказал президент.

Благодаря лучшим специалистам агропромышленного комплекса Беларусь сохранила лидерство на мировом рынке продовольственной продукции, отметил президент.

Заслуги работников различных отраслей отмечены орденом Почета. В их числе директор по производству ОАО «Амкодор» - управляющая компания холдинга» Валерий Кондратчик, директор ОАО «Завод Промбурвод» Валентин Воронович, директор ОАО «Асилак» Узденского района Валерий Майсюк, старший тренер национальной команды Беларуси по самбо Эрнст Мицкевич, командир воздушного судна авиационного отряда ОАО «Авиакомпания "Белавиа» Василий Паращенко, генеральный директор СООО «Белвест» Юрий Суманеев.