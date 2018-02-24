ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотни миллионов под угрозой. Сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять

24.02.2018 08:09 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В разгар очередного витка напряженности по сельскохозяйственной линии в Беларуси подвели экспортные итоги года. Но данные Белстата говорят о том, что наши продукты питания по-прежнему остаются одним из самых востребованных за рубежом белорусских продуктов. Экспорт по этим позициям вырос за 2017 год на 16% до 4,9 млрд долларов, совсем немного уступив в денежном выражении нефтепродуктам, самой прибыльной позиции (5,3 млрд долларов).

Традиционно первые три позиции в топе занимает молочка: экспорт сыров и творога за прошлый год снизился в натуральном выражении на 7,7%, но вырос в денежном на 15,6% до 797,9 млн долларов, поставки сухого молока выросли на 8,2% и 3,8% соответственно, экспорт сливочного масла при снижении объемов на 6,5% вырос в деньгах на 29%.

В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год. На Россию из этого объема приходится 1,9 млрд, в том числе около 656 млн долларов составляют поставки по позициям, которые Россия грозит заблокировать с 26 февраля.

В натуральном выражении Беларусь резко увеличила поставки за пределы страны пива (+49,2%), крепкого алкоголя (+20%), шоколада и конфет (+35,2%), картофеля (+31,1%).

Россия заявила о запрете с 26 февраля ввоза из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции, о чем сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Отмечается, что запрет вводится в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию.

Категорически против введения ограничений выступила ЕЭК. "До урегулирования возникшей ситуации не вводить с 26 февраля 2018 года ограничения на поставки указанной продукции", - подчеркивается в телеграмме Комиссии, пишет БЕЛТА.

Начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, рассказывая об итогах года, отмечал, что Беларусь постепенно снижает экспортную зависимость от российского рынка, в 2017 году доля России в поставках продукции Минсельхозпрода снизилась на 4,9 процентных пункта, до 89,4% от общего объема экспорта.

«Многие говорят, что мы монозависимы, но объяснение этому простое — это близость и емкость рынка, а также очень высокая лояльность к белорусским товарам. Россия — наш давний партнер, и наша стратегия остается прежней: сохраняя достигнутое, развиваем новое. Мы обязаны не потерять те рынки, где уже много вложили в продвижение», — отметил Богданов.



 
 
Ссылка на источник 321
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год. На Россию из этого объема приходится 1,9 млрд, в том числе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика