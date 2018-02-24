Сотни миллионов под угрозой. Сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять

В разгар очередного витка напряженности по сельскохозяйственной линии в Беларуси подвели экспортные итоги года. Но данные Белстата говорят о том, что наши продукты питания по-прежнему остаются одним из самых востребованных за рубежом белорусских продуктов. Экспорт по этим позициям вырос за 2017 год на 16% до 4,9 млрд долларов, совсем немного уступив в денежном выражении нефтепродуктам, самой прибыльной позиции ( 5,3 млрд долларов) .

Традиционно первые три позиции в топе занимает молочка: экспорт сыров и творога за пр о шлый год снизился в натуральном выражении на 7 , 7 %, но вырос в денежном на 15, 6% до 797,9 млн долларов, поставки сухого молока выросли на 8 , 2 % и 3,8% соответственно, экспорт сливочного масла при снижении объемов на 6 , 5 % вырос в деньгах на 29 %.

В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год. На Россию из этого объема приходится 1,9 м лрд, в том числе около 656 млн долларов составляют постав ки по позициям, которые Россия грозит заблокировать с 26 февраля.

В натуральном выражении Беларусь резко увеличила поставки за пределы страны пива (+49,2%), крепкого алкоголя (+20%), шоколада и конфет (+35,2%), картофеля (+31,1%).

Россия заявила о запрете с 26 февраля ввоза из Беларуси молока, сливок и другой молочной продукции, о чем сообщила пресс-служба Россельхознадзора. Отмечается, что запрет вводится в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из Беларуси в Россию.

Категорически против введения ограничений выступила ЕЭК. "До урегулирования возникшей ситуации не вводить с 26 февраля 2018 года ограничения на поставки указанной продукции", - подчеркивается в телеграмме Комиссии, пишет БЕЛТА .

Н ачальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, рассказывая об итогах года, отмечал , что Беларусь постепенно снижает экспортную зависимость от российского рынка, в 2017 году доля России в поставках продукции Минсельхозпрода снизилась на 4,9 процентных пункта, до 89,4% от общего объема экспорта.

«Многие говорят, что мы монозависимы, но объяснение этому простое — это близость и емкость рынка, а также очень высокая лояльность к белорусским товарам. Россия — наш давний партнер, и наша стратегия остается прежней: сохраняя достигнутое, развиваем новое. Мы обязаны не потерять те рынки, где уже много вложили в продвижение», — отметил Богданов.







