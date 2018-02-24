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Сотни миллионов под угрозой. Сколько Минск заработал на поставках еды и что рискует потерять
24.02.2018 08:09 — Новости Экономики | Tut.by
В разгар
Традиционно первые три позиции в топе занимает молочка: экспорт сыров и творога за прошлый год снизился в натуральном выражении на 7,7%, но вырос в денежном на 15,6% до 797,9 млн долларов, поставки сухого молока выросли на 8,2% и 3,8% соответственно, экспорт сливочного масла при снижении объемов на 6,5% вырос в деньгах на 29%.
В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год. На Россию из этого объема приходится 1,9 млрд, в том числе около 656 млн долларов составляют поставки по позициям, которые Россия
В натуральном выражении Беларусь резко увеличила поставки за пределы страны пива (+49,2%), крепкого алкоголя (+20%), шоколада и конфет (+35,2%), картофеля (+31,1%).
Россия
Категорически против введения ограничений выступила ЕЭК. "До урегулирования возникшей ситуации не вводить с 26 февраля 2018 года ограничения на поставки указанной продукции", - подчеркивается в телеграмме Комиссии,
Начальник управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов, рассказывая об итогах года,
«Многие говорят, что мы монозависимы, но объяснение этому простое — это близость и емкость рынка, а также очень высокая лояльность к белорусским товарам. Россия — наш давний партнер, и наша стратегия остается прежней: сохраняя достигнутое, развиваем новое. Мы обязаны не потерять те рынки, где уже много вложили в продвижение», — отметил Богданов.
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В топ-15 еще несколько молочных позиций, общий объем экспорта по которым достигает 2,3 млрд долларов за 2017 год. На Россию из этого объема приходится 1,9 млрд, в том числе...
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