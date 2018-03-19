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Мингорисполком отказал оргкомитету по празднованию 100-летия БНР в проведении шествия на День Воли

20.03.2018 14:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Мингорисполком отказал оргкомитету по празднованию 100-летия БНР в проведении шествия в Минске на День Воли.


Фото: Reuters

Напомним, формально было две заявки на проведение шествия 25 марта. Оргкомитет по празднованию 100-летия БНР официальную заявку не подавал, но направил в Мингорисполком письменное обращение с просьбой рассмотреть целесообразность проведения шествия до Большого театра оперы и балета с местом сбора участников возле памятника Янки Купалы. Расстояние там — ровно один километр. На эту просьбу, как рассказал TUT.BY Юрий Губаревич, Мингорисполком ответил отказом.

Официальную заявку на проведение шествия подали представители ряда организаций, входящих в Белорусский национальный конгресс. Они просили власти разрешить пройти от площади Якуба Коласа до парка Янки Купалы. И сделать это до начала праздничного концерта. Решение об этом, напомним, представители БНК приняли на ступеньках офиса БНФ.

Ответ по второй заявке Мингорисполком даст заявителям сегодня в 15.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Ответ на официальную заявку от Белорусского национального конгресса городские власти дадут в 15 часов.
 
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